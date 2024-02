Marcelo Magno (PL) entrega a Praça Victorino Carriço - Ascom

Publicado 02/02/2024 14:22

No início da noite desta quinta-feira (1º) o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), fez a entrega da Praça Victorino Carriço (antiga praça do Sindicato). O local estava bem cheio e nem a chuva espantou a população, que compareceu em peso para prestigiar, incluindo familiares do poeta que deu o nome ao espaço, como a jornalista Fernanda Carriço e o músico Júnior Carriço. E todos muito animados, por sinal, principalmente a criançada e os ‘jovens’ da melhor idade. Só pra refrescar um pouquinho a memória, a praça foi fechada para obras na época do governo Andinho e teria nela um teatro municipal. No entanto, Andinho terminou o governo com o local fechado por tapumes, que permaneceram por lá ao longo da gestão de Renatinho Vianna, pois não havia dinheiro para isso. Aliás, onde foi parar esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Marcelo entrou e resolveu botar o projeto pra frente, mas com mudanças. Ao invés de teatro, virou um local de lazer público. Voltando à inauguração, Marcelo disse que semana que vem, dia 8, tem mais entrega, no distrito de Monte Alto, que receberá a Praça Maria Peres. Confira outros registros:



Quiosques da Praça Victorino Carriço Ascom

OPOSIÇÃO ATACA