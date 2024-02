Prefeita Magdala Furtado no palanque ao lado da deputada estadual Elika Takimoto e logo atrás da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ministra da Saúde Nísia Trindade e do presidente Lula - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/02/2024 15:22

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (sem partido), esteve em um evento em Magé, na Baixada Fluminense, com o presidente Lula (PT), nesta terça-feira (6). A cerimônia marcou a entrega de 832 apartamentos que fazem parte de dois conjuntos residenciais na cidade e contou com diversas autoridades, como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o ministro em exercício das Cidades, Hélder Melilo, o governador do RJ, Cláudio Castro, o vice-governador, Thiago Pampolha e a ministra da Saúde Nísia Trindade, a responsável pelo envio da verba de R$ 55 milhões para a Saúde de Cabo Frio e mãe do atual secretário de Cultura da cidade, Márcio Sampaio, que também esteve presente, acompanhado do secretário de Saúde, Bruno Alpacino, de Comunicação, Acy Chagas e o de Governo, Roberto Jesus.

Logo depois, a comitiva cabo-friense esteve em Belford Roxo a convite do prefeito Waguinho, para o lançamento das obras da sede definitiva do Campus Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e do Hospital Oncológico da cidade, que também contou com a presença do presidente Lula. “Foi muito gratificante estar com a nossa autoridade Nacional, com Ministros, Deputados, Prefeitos em um momento muito marcante para a cidade de Belford Roxo”, declarou Magdala.



É UMA CIUMEIRA

A presença de Magdala no evento com Lula deu uma ciumeira na PTzada de Cabo Frio, que não ta no gibi. Isso porque o candidato favorito da base é o Rafael Peçanha, mas quem sentou no palanque pertinho de Lula, foi Magdala. E mais do que isso, ela também saiu na foto ao lado da ministra da saúde Nísia Trindade e o filho dela. A gente lembra que essa nomeação deu uma polêmica danada no mês passado. Já tem um tempo que estamos percebendo uma ‘esquerdização’ da prefeita e depois desse registro dela em um evento em que estava a nata do PT, na cidade de Cabo Frio todo mundo tem a certeza ou, pelo menos, a quase certeza, de que Rafael vai ficar na mão. Será? Essa resposta só o tempo dirá.