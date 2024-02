Pré-candidatos Fábio do Pastel (PL), Chumbinho (REP) e Bia de Guga (MDB) - Divulgação

Publicado 07/02/2024 19:08

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Foi divulgada a primeira pesquisa registrada para as eleições 2024 na cidade de São Pedro da Aldeia. O levantamento, realizado pelo instituto Paraná Pesquisas sob o registro TSE nº RJ-00578/2024 apresenta no cenário principal o prefeito Fábio do Pastel (PL) na liderança com 57,2% das intenções de voto, seguido dos pré-candidatos Chumbinho (REP) e Bia de Guga (MDB), que estão empatados com 13,5% e logo atrás, está Elizângela Lobo (PODE), com 6,8%.

Na pesquisa espontânea, onde não são apresentados os nomes dos pré-candidatos, 51,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam, indicando alto índice de indecisão. Fábio do Pastel lidera também neste cenário com 35,2%, enquanto Chumbinho alcança 3,7%.

Além disso, a administração atual do prefeito é aprovada por 73,8% dos entrevistados, com 57,2% classificando a gestão como ótima ou boa.

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 600 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 01 e 06 de fevereiro de 2024, sendo auditadas, no mínimo, 20,0% das entrevistas.