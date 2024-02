Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP), e seu pai, o secretário de Obras e de Governo, Miguel Pereira - Reprodução/ Redes Sociais

Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP), e seu pai, o secretário de Obras e de Governo, Miguel PereiraReprodução/ Redes Sociais

Publicado 20/02/2024 17:08

SAÚDE, GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA



O prefeito interino de Armação dos Búzios, Rafael Aguiar (REP), fez mais uma mudança no secretariado e designou Geraldo Borges como o novo titular da Segurança e Ordem Pública do balneário, no lugar de Sérgio Ferreira. Esta é a terceira alteração no primeiro escalão do executivo em duas semanas, desde que Rafael assumiu, em 6 de fevereiro, após o TSE mandar afastar o prefeito Alexandre Martins (REP). Logo após tomar posse, Rafael nomeou Priscilla Gasparetto como secretária de Saúde, no lugar de Josiane Meira Rosa. Na semana passada, Marcus Vallerius, o Marcão, foi exonerado do cargo de secretário de Governo, dando lugar a Miguel Pereira (PL), que era o vice de Alexandre e também o secretário de Obras; Miguel agora acumula as duas secretarias.

Rafael Aguiar com vereadores de Búzios e o deputado estadual Rafael Nobre (União) Ascom

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2024



Falando em Rafael Aguiar, nesta quarta-feira (21) ele vai fazer o lançamento do Calendário de Eventos de 2024, no hotel Atlântico Búzios, sobre a divulgação das atividades culturais, esportivas, turísticas e sociais que ocorrerão ao longo do ano. Nesta segunda-feira (19), Rafael recebeu vereadores em seu gabinete para, segundo ele, um bate-papo sobre a cidade (imagem). "Hoje estou como prefeito realmente, de verdade, antes foi só Carnaval e feriado", disse. Além dos parlamentares, Rafael recebeu seu xará, o deputado estadual Rafael Nobre (União), que é da Comissão de Saúde e Educação do Estado e se colocou à disposição de Búzios. Antes do fim do expediente de segunda, Rafael reuniu o secretariado, segundo ele, para "traçar um plano abrangente para melhorar nossa cidade".

Rafael Aguiar e o novo secretário de Segurança Pública, Geraldo Borges Reprodução/Redes Sociais