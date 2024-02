Marquinho Mendes (MDB) e a esposa, Kamila Mendes - Rede Social

Marquinho Mendes (MDB) e a esposa, Kamila MendesRede Social

Publicado 20/02/2024 15:02

AMADURECENDO A IDEIA



O período é de pré-campanha, mas a movimentação política para as eleições de outubro estão pra lá de quentes em Cabo Frio. Nesta terça-feira (20), o ex-prefeito da cidade, Marquinho Mendes (MDB), assumiu a possibilidade de lançar a esposa, Kamila Mendes, como candidata em seu lugar no pleito de outubro. É que na realidade, a expectativa dele de voltar a administrar Cabo Frio fica cada vez mais remota, dada a situação judicial que o impede. Ele teve as contas reprovadas, no fim do ano passado, pela Câmara Municipal, a qual seguiu o parecer prévio do TCE que já as havia rejeitado. Ou seja, sobram poucos caminhos. Ou zero caminho. Só teria um, que é a Kamila, né? "É uma mulher competente, tem tudo pra ser excelente prefeita se for candidata. Uma coisa eu garanto: será ela ou eu", disse Marquinho à coluna.

Prefeita Magdala Furtado (sem partido) com os irmãos do MDB, Washington Reis, Gutemberg Reis e Rosenverg Reis Rede Social

COINCIDÊNCIA?



A informação de que Marquinho Mendes poderia lançar a esposa nos foi passada por uma fonte, coincidentemente, no dia seguinte a um post que a prefeita cabo-friense, Magdala Furtado (sem partido), fez de uma foto dela com os "Reis" - leia-se Washington, Gutemberg e Rosenverg, num encontro no Rio, nesta segunda (19). Ligamos pra Marquinho para saber o que ele achou da imagem, atendeu o telefone com a voz fanha, estava super gripado. Disse que Washington havia ligado pra ele logo em seguida à postagem de Magdala. Contou que o encontro de Magdala teve o objetivo de pedir dinheiro para reformar a rodoviária e sondar o MDB. "Mas Washington é muito firme", disse MM, garantindo que o MDB está com ele. Aliás, o ex-prefeito emedebista adiantou que vai assumir a presidência de executiva municipal do partido na próxima semana.



Rosenverg Reis, Washington Reis e Marquinho Mendes Portal RC24h

COMO PODE FICAR O CENÁRIO?



Diante dessa movimentação no tabuleiro político de Cabo Frio, a pergunta que não quer calar é: como fica o cenário na corrida às eleições municipais? A informação de que Marquinho Mendes poderia lançar a esposa nos foi passada por uma fonte, coincidentemente, no dia seguinte a um post que a prefeita cabo-friense, Magdala Furtado (sem partido), fez de uma foto dela com os "Reis" - leia-se Washington, Gutemberg e Rosenverg, num encontro no Rio, nesta segunda (19). Ligamos pra Marquinho para saber o que ele achou da imagem, atendeu o telefone com a voz fanha, estava super gripado. Disse que Washington havia ligado pra ele logo em seguida à postagem de Magdala. Contou que o encontro de Magdala teve o objetivo de pedir dinheiro para reformar a rodoviária e sondar o MDB. "Mas Washington é muito firme", disse MM, garantindo que o MDB está com ele. Aliás, o ex-prefeito emedebista adiantou que vai assumir a presidência de executiva municipal do partido na próxima semana.Diante dessa movimentação no tabuleiro político de Cabo Frio, a pergunta que não quer calar é: como fica o cenário na corrida às eleições municipais? A primeira pesquisa na cidade , sob o registro TSE nº RJ-00578/2024, apresenta no cenário principal o deputado Dr. Serginho (PL) com 47,4% nas intenções de voto, seguido por Magdala, com 17,4% e logo atrás o pré-candidato do PT, Rafael Peçanha, com 10,3%. No entanto, na estimulada, onde aparece o nome de Marquinho Mendes (MDB), Serginho lidera com 38,2%, e Marquinho vem logo em segundo, com 23,9%. E se a candidatura de Kamila Mendes se concretizar? Será que MM vai conseguir essa transferência de intenções de votos? Temos exemplos aqui na região de que isso é possível, como em Araruama e Saquarema, onde as respectivas esposas representaram os maridos nas urnas e se elegeram, no caso, Lívia de Chiquinho (REP) e Manoela Peres (PL). Será que em Cabo Frio também prospera?