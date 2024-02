Camarote Favela, organizado há quatro anos pelo deputado federal Washington Quaquá (PT), recebeu vários políticos e lideranças de diversos partidos e cidades - Reprodução/ rede social

Publicado 19/02/2024 19:07

RESENHA CONCORRIDA



Foi pra lá de concorrido o 'Camarote Favela' da Marquês de Sapucaí, do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. Para quem não sabe, Quaquá é organizador do camarote há quatro anos: ele vende as cotas para empresários e distribui convites para políticos e lideranças comunitárias. A folia foi palco da resenha política entre representantes do PT e PL na madrugada de sábado (17) para domingo (18). O camarote do Quaquá destacou-se como o epicentro da agitação, superando em animação até mesmo o camarote do governo do Rio de Janeiro, leia-se Cláudio Castro (PL) e Alerj. Aliás, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacellar (União) esteve por lá. O evento atraiu a atenção de toda a classe política, que se reuniu para desfrutar de um ambiente descontraído e aproveitar pra tomar um choppinho com Quaquá. Entre os presentes, destacaram-se figuras como o prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP), o secretário de Educação de Saquarema, Antônio Peres, o ministro do Turismo, Celso Sabino, o vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, deputados federais Altineu Côrtes (PL) e Talíria Petrone (PSOL), deputado estadual Márcio Canella (União) e a vereadora e pré-candidata a prefeita de Araruama, Penha Bernardes (PL).

Washington Quaquá e Rafael Aguiar Arquivo pessoal



SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO FOTOGRAFADO



Como dissemos, o prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP), foi um dos convidados do Camarote Favela de Quaquá. Essa imagem, com um Rafael todo sorridente, já está dando o que falar, até porque Búzios tem seu pré-candidato a prefeito pelo PT, que é o empresário e ex-deputado federal Bernardo Ariston. Aliás, Quaquá tem estreitado, e muito, suas relações com a Região dos Lagos, a ver pela prefeita Magdala Furtado (sem partido), ex-PL, e que mesmo antes de largar o partido já vinha conversando com o petista - lembrando que o pré-candidato pelo partido de Quaquá em Cabo Frio é Rafael Peçanha; Magdala não foi ao camarote, nem Rafael. Realmente esse ano promete muitas surpresas.