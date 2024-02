Daniele e Alexandre Martins e Rafael Aguiar - Reprodução/ Renata Cristiane

A notícia divulgada nesta quinta-feira (22), foi que a Executiva Nacional dos Republicanos decidiu que o partido vai ficar com a esposa do prefeito afastado. Daniele Martins entregou o cargo de secretária da Mulher nesta quarta-feira (21), anunciando que vai disputar a eleição representando o marido, para terminar o trabalho que foi desenvolvido até agora e foi interrompido pela justiça eleitoral. Veja o vídeo:



Cabe salientar ainda, que Rafael Aguiar, que assumiu a chefia do executivo no lugar de Alexandre, não pode disputar por outra sigla. Se ele mudar de partido, esbarra na legislação eleitoral, que exige que a filiação seja de pelo menos seis meses para aqueles que vão disputar uma eleição para cargo de executivo. Como Rafael está no mesmo partido do casal Martins, no qual Alexandre é o presidente da executiva municipal, ele teve menos influência.

Com isso, todo o esforço que o ex-presidente da Câmara vinha fazendo para conseguir ocupar o cargo de chefia do poder executivo parece que escorre pelos dedos. Tanto esforço que o ex-presidente da Câmara vem sendo apontado como um traidor ao prefeito afastado, nas palavras do próprio Martins, que acredita que Rafael teria conspirado nos bastidores da justiça e das articulações políticas para afastá-lo e com isso, tentar uma manobra para ocupar o comando da prefeitura e participar das eleições suplementares. Com essa decisão, ele fica fora.



Por outro lado, a resolução do TRE também diz que parentes direto daqueles que foram causadores da eleição suplementar não poderiam participar. Mas existe uma jurisprudência da época de 2002 em que a justiça eleitoral permitiu que a ex-governadora Rosinha disputasse a eleição que sucedeu Garotinho no comando do estado do Rio de Janeiro. Por isso, Alexandre e seu grupo não temem que a candidatura de Daniele seja impugnada.

E tem um detalhe importante... Nesta noite de quarta-feira (22), na cerimônia de lançamento oficial do calendário de eventos de Armação dos Búzios, que aconteceu num hotel badalado da cidade, Rafael deixou escapar que poderia não vir candidato - e sem maiores explicações - durante uma entrevista exclusiva. Talvez essa antecipação deve ser justamente em saber quem o partido iria eleger. Sabe a fábula da raposa e das uvas? É tipo isso.



Encontro entre Waguinho e Rafael Aguiar Redes Sociais



O burburinho na cidade aumentou ainda mais após a divulgação de uma foto do Rafael Aguiar em um encontro com o prefeito de Belford Roxo e presidente do Republicanos, Waguinho, na manhã desta quinta-feira (22). Apesar do encontro, fontes internas do partido garantem que a executiva estadual e nacional não abre mão de Alexandre Martins, e falaram ainda, que conheceram Rafael através de Alexandre e não teria cabimento abandonar Martins agora, que ele foi afastado injustamente. Fato é que teremos ainda muitas emoções, até o dia 28 de abril, data que o TRE determinou que vai acontecer a eleição suplementar.