Rafael Tartari e Gustavo Salles - Divulgação

Publicado 21/02/2024 16:51

Búzios - O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar (REP) fez mais duas novas nomeações: Rafael Tartari como procurador-geral do município e Gustavo Salles como controlador-geral. Ambos já atuaram na Câmara Municipal, a frente desses mesmos cargos.

Tartari é formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá e especializado em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Gustavo é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) e possui uma ampla experiência no setor financeiro privado.