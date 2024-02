Magdala Furtado (sem partido) e deputado federal Washington Quaquá (PT) - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 27/02/2024 14:17 | Atualizado 27/02/2024 14:20





PSD TAMBÉM VAI PULAR FORA? A corrida para as eleições em Cabo Frio teve um novo capítulo. Ao que tudo indica, o deputado federal Washington Quaquá (PT) cansou da Prefeita Magdala Furtado (sem partido) e está desembarcando da tentativa dela se eleger em outubro. Com isso, o Partido dos Trabalhadores bate o martelo e reafirma seu projeto político com o nome de Rafael Peçanha. O jovem pré-candidato a prefeito vinha sofrendo uma pressão tremenda nos últimos meses com o fantasma Magdala, que tentava cooptar o PT para o projeto político dela de reeleição. Mas o que descobrimos nos bastidores é que Quaquá andou se decepcionando com as atitudes de Furtado. E a família dela teria alguma relação com essa desistência? Dizem que sim. Portanto, babau blindagem! Uma outra questão que também pesou muito é que a própria militância petista da cidade, não abre mão de Peçanha, e isso vinha gerando um desgaste tremendo dentro do próprio partido. Até porque o que corria nas entrelinhas era que Magdala até queria o PT, mas não queria ser candidata pela sigla. Ou seja, topava fazer um ‘lovezinho, mas sem beijo na boca’. Aí não dá, né?! Para encarar o PT em Cabo Frio, tem que ser com beijos, abraços e juras de amor públicas. Afinal de contas, a maioria do eleitorado da cidade é bolsonarista. Paixão de eleição não cola. Não vale ser candidato aproveitando o tempo de TV, o fundo partidário, a militância dos petistas, mas sem querer carregar a estrelinha vermelha no peito. Não rola.

Outra informação que a coluna obteve de várias fontes fidedignas, mas que ainda não se confirmou, é que até o PSD também está declinando do projeto Magdala. O que tem se falado por aí é que o partido do Eduardo Paes deverá oficializar fechamento de apoio ao deputado estadual Dr. Serginho (PL), que é pré-candidato a prefeito em Cabo Frio. Portanto, Serginho vai pegar um partido que estava no extremo raio de interesse da Magdala. Não só o PT, como o PSD era visto como um dos partidos que a prefeita dava como certo caminhar com ela. Tem ainda aqueles que dizem que a Magdala pode pegar o PV, só que o PV está na federação com o PT e com a Rede. Ao que tudo indica, a Magdala ainda não tem partido. Mas a pré-campanha já está comendo solta, e a dúvida que fica é: será que vai sobrar algum partido para a Magdala disputar a eleição? Melhor ela se adiantar o quanto antes…