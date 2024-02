Prefeito afastado de Armação de Búzios, Alexandre Martins (REP) - Renata Cristiane

Prefeito afastado de Armação de Búzios, Alexandre Martins (REP)Renata Cristiane

Publicado 27/02/2024 19:41

O 123º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, realizado nesta terça-feira (27), contou com a participação do prefeito afastado de Armação de Búzios, Alexandre Martins (REP). Durante o programa, o político abordou diversos temas, incluindo sua situação após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o afastou do cargo, as acusações de deixar um déficit nos cofres públicos e o lançamento da pré-candidatura de sua esposa, Daniele Martins (REP), em um cenário de instabilidade política na península.

Questionado, Alexandre expressou estranheza com a situação política atual da cidade, destacando que, apesar de não haver um processo finalizado, uma eleição suplementar já está marcada. Ele mencionou o lançamento de sua esposa, Daniele, e apoio a Josué Pereira (PRTB) como pré-candidatos para a eleição suplementar de abril.

Martins abordou as acusações de compra de votos, alegando que nunca passou por um processo de improbidade durante toda sua vida pública. Também comentou sobre uma possível traição sobre seu afastamento relacionada ao seu seu vice, Miguel Pereira (PL), e o presidente da Câmara – e agora prefeito interino – Rafael Aguiar (REP). “Eu sei que meu filho não faria nada que eu não autorizasse, não posso falar nada do filho dos outros”, pontuou.

Em relação ao processo no TSE, Martins relatou que a sentença lhe surpreendeu, principalmente por conta da “apreensão de seis panfletos” e, em outras palavras, mencionou a estranheza de tudo parecer “orquestrado”. Ele criticou a decisão da juíza Isabel Galotti e afirmou que está recorrendo ao último recurso disponível. “Espero que o TSE corrija esse erro que foi o meu afastamento”, pontuou.

Confira a entrevista na íntegra: