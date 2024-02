Presidente da Câmara Municipal de Búzios e pré-candidato a prefeito Josué Pereira (PRTB) - Renata Cristiane

Presidente da Câmara Municipal de Búzios e pré-candidato a prefeito Josué Pereira (PRTB)Renata Cristiane

Publicado 27/02/2024 16:39

Armação dos Búzios tem mais um pré-candidato às eleições suplementares, que acontecem dia 28 de abril. O atual presidente da Câmara Municipal, Josué Pereira (PRTB) - que assumiu a chefia do legislativo após Rafael Aguiar (REP) se tornar prefeito interino - anunciou que vai concorrer. A novidade foi comunicada durante a sessão desta terça-feira (27).

A coluna conversou com Josué e, por telefone, ele disse que tomou a decisão na noite desta segunda (26), depois de conversar com a família. Ele já havia falado com o prefeito afastado Alexandre Martins (REP) e também conversou com Rafael Aguiar.

Morador do bairro da Rasa - maior colégio eleitoral do município - essa seria a primeira vez que Búzios, reduto de remanescentes dos quilombolas, teria um representante negro a frente da administração municipal. Aliás, a Rasa é um local onde Alexandre teve muitas entregas e das quais Josué também participou, o que aumentaria as chances de votos.

Diante desse cenário, Josué Pereira aparece como elemento surpresa e pode tirar voto dos demais pré-candidatos, que atualmente são Leandro de Búzios (SDD), Daniele Martins (REP) e Joãozinho Carrilho (PSDB).