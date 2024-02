Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (sem partido) e presidente Lula (PT) - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 28/02/2024 13:26

Na manhã desta quarta-feira (28), a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (sem partido), soltou um vídeo em suas redes sociais onde elogia o presidente Lula (PT) e critica o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O encontro entre Magdala e Lula aconteceu em Brasília.



No vídeo, Magdala afirma que o presidente Lula é “uma pessoa que é do diálogo, que recebe as cidades realmente com muito carinho e pensa nas cidades como um todo. Diferentemente do governo do Estado, que infelizmente não temos abertura, o governo federal abre as portas para a cidade de Cabo Frio”.



Nos bastidores, especula-se que o encontro entre Magdala e Lula pode ter sido uma tentativa da prefeita de reverter a decisão do Partido dos Trabalhadores de apoiar Rafael Peçanha (PT) na disputa pela prefeitura de Cabo Frio em 2024.



Magdala, que ainda não definiu seu partido, busca se aproximar do PT para fortalecer sua candidatura à reeleição.

Confira o vídeo: