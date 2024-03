Presidente nacional do PV, José Luiz Penna, e prefeita Magdala Furtado - Reprodução

Presidente nacional do PV, José Luiz Penna, e prefeita Magdala FurtadoReprodução

Publicado 01/03/2024 14:14

MAGDALA FURTADO SE FILIA AO PV

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, se filiou ao Partido Verde (PV) nesta quinta-feira (29). A assinatura da ficha de filiação foi feita pelo presidente nacional do PV, José Luiz Penna, que celebrou a chegada da prefeita ao partido. No ato de filiação, Magdala assumiu o compromisso com o desenvolvimento sustentável de Cabo Frio e da região dos Lagos. “O PV é um partido que tem tudo a ver com a cidade de Cabo Frio e com a região dos Lagos. Vamos sim, trabalhar pelo desenvolvimento sustentável e buscar a economia verde”, afirmou. Ao se filiar ao PV, Magdala é pré-candidata pelo partido, com o apoio dos outros partidos da Federação, PT e PCdoB. “Nós vamos fazer, junto aos companheiros da Federação, uma grande campanha pelo desenvolvimento sustentável da cidade de Cabo Frio, do Rio de Janeiro e do Brasil”, afirmou Penna.Com a nova conjuntura, agora deve ficar difícil para Rafael Peçanha, pré-candidato pelo PT, de concorrer em outubro. Isso porque PV, PT e PCdoB compõem uma federação e devem caminhar juntos. Com a filiação de Magdala ao PV, ela passa a ter prioridade porque é prefeita de mandato, e o Rafael deixa de ser o favorito para disputar a eleição em outubro nessas condições. Ainda nesta quinta-feira (29), foi divulgada uma nota informando que a Executiva Municipal do PT irá se reunir extraordinariamente nessa sexta para discutir a filiação da prefeita. Para anunciar o que ficou decidido, uma coletiva de imprensa com Rafael Peçanha foi marcada para a segunda-feira (4), em um hotel da cidade. Agora é aguardar pra ver...