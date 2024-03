Rafael Peçanha (PT), Lindbergh Farias (PT), Magdala Furtado (PV) e Lula (PT) - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 04/03/2024 13:02

Em Cabo Frio, a segunda-feira (4) promete mais um capítulo da novela que se tornou a pré-disputa eleitoral envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Ainda não se sabe se a legenda vai seguir com o professor Rafael Peçanha ou com a prefeita Magdala Furtado, que vai disputar a reeleição pelo Partido Verde (PV). O site "Agenda do Poder", destacou neste domingo (3) sobre as trapalhadas da chefe do executivo cabo-friense que, sem partido, foi a Brasília na esperança de conseguir "se filiar às pressas" ao PT de Lula - inclusive encontrou-se com ele semana passada após articulação do deputado Lindbergh Farias - que havia declarado apoio a Rafael três meses atrás numa reunião em Cabo Frio - e a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann -, não conseguiu e se filiou ao PV, partido da base de Lula.

Lembrando que PT e PV, juntamente com o PCdoB, fazem parte de uma federação e, em tese, Magdala teria preferência na disputa por ser prefeita de mandato. Por outro lado, conversamos com Rafael e ele assegurou que tem apoio do PT estadual para concorrer.

Diante de todo o "tumulto" após Magdala se juntar ao PV, será que Rafael Peçanha vai insistir na candidatura petista ou vai disputar em outro partido? Porque ficamos sabendo nos bastidores que outros partidos de esquerda já ofereceram abrigo ao professor. Rafael vai dar essa resposta em coletiva na noite desta segunda, no hotel Malibu.