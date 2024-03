Prefeito afastado Alexandre Martins (REP) - Redes Sociais

Prefeito afastado Alexandre Martins (REP)Redes Sociais

Publicado 04/03/2024 13:50

Foi marcada para esta quinta-feira (7), a audiência de julgamento do recurso apresentado pela defesa do prefeito afastado de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP). Na data, que coincidentemente também é aniversário de Alexandre, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai decidir se mantém o afastamento ou não.



Através das redes sociais, Martins pediu uma corrente de oração para o momento crucial, tanto para ele, quanto para o futuro da cidade, que passa por uma enorme instabilidade deste seu afastamento.



“Peço suas preces para que a verdade prevaleça e a justiça seja feita. Minha atuação como prefeito da bela cidade de Búzios foi pautada pela dedicação em trazer benefícios reais para nossa comunidade. Acredito profundamente na transformação que podemos alcançar juntos”, disse no vídeo.



Fato é que, cabe agora ao TSE definir também, como vai ser o aniversário de Alexandre. Ou ele vai chorar, ou vai rir muito e comemorar em dose dupla.