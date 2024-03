Rafael Peçanha durante coletiva de imprensa - Renata Cristiane

Publicado 05/03/2024 14:01



“NÃO VAI TER GOLPE, NÃO VOU ARREDAR O PÉ”

O professor Rafael Peçanha reafirmou, em coletiva realizada na noite desta segunda-feira (4), em Cabo Frio, sua pré-candidatura a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Ele disse que o processo de disputa interna começaria naquele momento da coletiva e que o regimento da federação PT, PV e PCdoB não prevê que Magdala Furtado (PV) tenha preferência na disputa por ser prefeita de mandato, como andaram dizendo. “Faço um alerta aos pré-candidatos que estão com a prefeita que vamos lutar por essa proporcionalidade; o futuro é incerto para quem está com Magdala (…) tenho quase certeza que ela entrou numa furada”, disse ele, que deixou um questionamento: “Vamos escolher uma candidata bolsonarista, sem compromisso com o governo Lula? É essa a escolha? Transformar a cidade em pandemônio, um governo que faz ameaças? É essa a escolha que será feita pela federação? Não. Vamos lutar internamente, não pela minha pessoa, mas que seja escolhida e respeitada a vontade da militância. Vou trabalhar incansavelmente. A gente não vai deixar esse golpe acontecer”, disse ele. Rafael falou que quer convidar Magdala a fazer um debate das prévias. Confira parte do discurso abaixo:



ENCONTRO COM QUAQUÁ

Ainda na coletiva, Rafael contou que vai se reunir com o vice-presidente nacional da legenda, deputado federal Washington Quaquá, nos próximos dias. “Sempre jogou limpo, nunca mentiu e nunca deu tapinha nas costas e mudou de opinião sem avisar”, disparou ele, talvez referindo-se ao deputado Lindbergh Farias (PT), que três meses atrás fechou apoio a Rafael, mas foi também quem articulou o encontro de Magdala com o presidente Lula, que aconteceu semana passada. Inclusive teve uma militante que declarou que o presidente Lula “tem que pegar um jato, um avião, um jet ski, mas tem que dar um jeito de vir a Cabo Frio, tirar uma foto com o Rafael, correndo o risco de perder o apoio da militância local, porque todo mundo ficou com raiva e se sentiu humilhado”.

“SITUAÇÃO DEPRIMENTE PARA QUEM ESTÁ COM A MÁQUINA NA MÃO”

Por outro lado, respondendo à coluna se ele ficou ressentido com Lindbergh, Rafael disse que as últimas conversas com o deputado foram de apoio. “Sempre fico com a última palavra (…) Como não falou comigo que não me apoia, fico com a última palavra (…) Se mudar, vamos correr atrás de apoio”. Perguntado se valeria a pena buscar outra sigla, disse que está dois degraus a frente e não um degrau atrás. Ainda deu mais umas disparadas contra Magdala: “Magdala aparece (em pesquisa) como a mais rejeitada, situação é péssima e deprimente para quem está com a máquina na mão”. Confira no vídeo acima.