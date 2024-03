Aeroporto Internacional de Cabo Frio - Reprodução

Publicado 05/03/2024 16:29

A Câmara Municipal de Cabo Frio vai realizar, nesta quarta-feira (6), uma audiência pública sobre a Concessão do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. A iniciativa é vereador Davi Souza (PDT). A reunião acontece às 10h e será transmitida pelas redes sociais da Casa Legislativa.

O objetivo, além de fomentar o debate sobre a concessão dos serviços de administração, é evitar que o complexo seja administrado por outro município ou volte para as mãos da União, o que gerou uma polêmica na cidade recentemente.

Atualmente, o local é administrado pela Costa do Sol, empresa concessionária, através de aditivo de contrato, pois o mesmo já venceu há um ano. Na verdade, processo parou desde que a prefeita Magdala Furtado (PV) assumiu e o atraso nesse processo, segundo Davi, significa perda de mais de R$ 100 milhões em investimento na cidade. E tem mais, se isso não se resolver logo, a União pode reivindicar essa concessão. Certamente vai ser debate intenso.

Foram convidados representantes da Superintendência Aeroportuária e Comissão de Licitação, ambas do Executivo; Procuradoria Geral do Município; Secretaria de Turismo; Ordem dos Advogados do Brasil; a administradora atual do Aeroporto; e entidades ligadas ao trade turístico, como Cabo Frio Convention and Visitors Bureau, Associação de Turismo Náutico, de Hotéis, dentre outras.