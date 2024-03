Câmara Municipal de Cabo Frio e ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) - Reprodução / Câmara Municipal / Renata Cristiane

Publicado 07/03/2024 14:43

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes (MDB), teve as contas do governo de 2018 rejeitadas pela Câmara Municipal, por 8 votos a 6. A votação das contas da administração financeira do município, no exercício de 2018, aconteceu na sessão desta quinta-feira (7).

Além de Marquinho, Dr. Adriano e Aquiles Barreto, que também atuaram naquele ano, foram regularmente convocados. Adriano, por sua vez, teve as contas aprovadas com ressalvas, por 12 votos a 2. Aquiles, que foi o único que compareceu à votação, também foi aprovado com 12 votos a 2.

Vale lembrar, que a cidade teve três prefeitos em 2018. Marquinho foi o primeiro e ficou no cargo até maio, quando foi afastado pela Justiça. Em seguida, Aquiles, presidente do legislativo à época, cumpriu mandato tampão até julho, quando Adriano foi eleito na suplementar.