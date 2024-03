Prefeito Fábio do Pastel entre a equipe da Escola Municipalizada Pequiá - Ascom/ Renan Freitas

Publicado 11/03/2024 17:09

O sábado (9) foi especial para os moradores, estudantes e servidores do bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. Após um período de obras de ampliação e reformas em geral, o prefeito Fábio do Pastel reinaugurou a Escola Municipalizada Pequiá. A cerimônia contou com a presença do secretariado municipal, vereadores aldeenses e membros da sociedade civil. Na ocasião, também estiveram presentes o vice-prefeito, Júlio Queiroz, e a secretária de Educação, Sheila Atalla.

Placa de reinauguração Ascom/ Renan Freitas

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. "É uma felicidade muito grande poder entregar esta escola revitalizada para as nossas crianças do bairro Rua do Fogo. Hoje, presenteamos a todos os moradores com uma unidade totalmente reformada e adaptada. Muitos não esperavam o que a gente estava preparando para a Escola Pequiá, mas a felicidade e o sorriso dos alunos que estão aqui hoje confirmam que o esforço de todos que participaram desse projeto valeu muito a pena", destacou.

Vice-prefeito, Júlio Queiroz durante discurso Ascom/ Renan Freitas O vice-prefeito, Júlio Queiroz, também comentou sobre a importante realização do Governo Municipal. “Quem ganha com isso é a população, é a nossa comunidade, é a nossa cidade, que hoje é bem falada nos quatro cantos da Região dos Lagos. Quando entrei nessa escola hoje, um morador antigo da Rua do Fogo, do qual tenho a honra de ser dentista de sua família, disse para mim que, em 52 anos de Rua do Fogo, nunca viu uma escola tão bonita. E eu concordo com ele, nossa gestão pegou uma escola sem estrutura para esses alunos e transformou em um espaço de alto nível”, comentou.

A escola, que atende da creche até o quinto ano do Ensino Fundamental, passou por uma reforma geral em seu prédio, pátio e salas de aula. Foram construídas novas salas administrativas, uma sala de informática e uma biblioteca, que irão receber a instalação de ares-condicionados para o maior conforto dos alunos e funcionários. O serviço também é realizado na quadra poliesportiva, que recebe um novo vestiário equipado com chuveiros e sanitários, que poderão ser usados para as aulas de educação física.

Vice-prefeito, Júlio Queiroz, prefeito Fábio do Pastel e secretária de Educação, Sheila Atalla Ascom/ Renan Freitas Para a secretária de Educação, Sheila Atalla, a obra irá trazer benefícios para a rede municipal de ensino e para a qualidade da educação oferecida na cidade. “Isso é uma coisa que me preocupa muito, que é a qualidade do ensino municipal e o futuro das crianças. Então, gostaria de agradecer a esta comunidade pela paciência de ter aguardado para receber uma escola com todas as especificações necessárias, que atenda aos nossos alunos com dignidade e conforto. Agradecer também a cada secretário que nós temos presente, porque a secretaria não trabalha sozinha. A Secretaria de Educação precisa de cada parceiro secretário e eu agradeço a vocês por toda a parceria, por todo o empenho que cada um tem dedicado”, disse.

Pensando no bem-estar dos alunos PCDs do município, a reforma foi planejada para melhor atender a todos os requisitos de acessibilidade. A unidade recebeu nova pavimentação com rampas de acesso e os banheiros foram totalmente adaptados com barras e sanitários exclusivos.

Diretora da unidade, Vera Lúcia de Barros, durante discurso Ascom/ Renan Freitas

A diretora da unidade, Vera Lúcia de Barros, ressaltou a importância da escola para a comunidade local. "Eu confesso que estou imensamente emocionada, porque para mim é algo muito importante. Esta foi a primeira escola onde eu estudei, aqui eu fiz do primeiro ao quinto ano e depois me formei professora, passei no Concurso Público, trabalhei aqui como professora e hoje estou na direção. Então a Pequiá faz parte da vida das crianças da Rua do Fogo e essa obra trouxe uma nova inspiração para todos do bairro", afirmou.

Na ocasião, também estiveram presentes os secretários de Governo, Luiz Fernando Júnior, de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, de Fazenda, Renaldo Martins, de Turismo, Claudia Tinoco, de Administração, Roberta Carvalho, de Licitações, Contratos e Convênios, Vivian Lobo, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, de Agricultura, Trabalho e Renda, Thiago Ribeiro, de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, a controladora municipal, Danielle Prudente, e o procurador-geral, Peter Samerson.

A reinauguração da E.Mz Pequiá também contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Franklin da Escolinha, e dos vereadores Márcio Soares, responsável pela indicação de reforma da unidade; Chimbiu, Mislene e Fernando Mistura.