Aniversariante Ana Melman com Prefeito Marcelo Magno e sua esposa, Gabrielle NetoRenata Cristiane

Publicado 11/03/2024 15:16 | Atualizado 11/03/2024 16:28

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anunciou que a escola em tempo integral que está sendo construída no parque público da Prainha vai receber o nome do ex-prefeito Henrique Melman. A novidade foi dada neste sábado (9), durante a festa de aniversário da advogada Ana Melman, neta do ex-prefeito, como forma de presenteá-la. Ana ficou emocionada e agradeceu. Por telefone, ela disse que a família está muito feliz com a notícia. Na ocasião, Marcelo ainda falou sobre uma fake news que ainda circula em Arraial do Cabo, de que ele teria comprado a famosa 'Mansão do Morrão', a casa de Henrique Melman, que continua pertencendo à família Melman depois que ele morreu. Confira no vídeo abaixo:

Da esquerda para a direita, o proprietário do barco da embarcação Agnus Dei, Gustavo Neves; vereador Shogun; presidente da FIPAC, Alexandre Thupa; presidente do IDAC, Rafael Grego; secretário de Comunicação, Ronnie Plácido; proprietário do Saveiro Don Juan, Ruan Simas;, aniversariante Ana Melman; prefeito Marcelo Magno e esposa Gabrielle Neto; assessor de Washington Reis (MDB), Fabrício Abílio e esposa Vanessa Krawczuk (ao lado de Ana) Renata Cristiane

Ex-prefeitos de Arraial e Cabo Frio, Henrique Melman e José Bonifácio Reprodução

DESPOLARIZAÇÃO



A homenagem é interessante porque Marcelo Magno é do PL, já Henrique Melman, era do PDT. Embora há gente que ainda fustiga esta guerra entre direita e esquerda, algumas cidades no interior não têm seguido à risca essa lógica. Veja em Arraial do Cabo, o prefeito do PL homenageando o prefeito emedebista. Isso também se vê em Cabo Frio, quando o deputado estadual Dr. Serginho, também do PL, anunciou que o Centro Tecnológico de Cabo Frio, que fica na Estrada Campos Novos, se chamará "Centro Tecnológico Prefeito José Bonifácio", em homenagem ao ex-prefeito falecido, que também era um grande nome do PDT.