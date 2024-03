Bolsonaro estará na Região dos Lagos - Reprodução/ Internet

Publicado 12/03/2024 13:37

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma agenda programada na Região dos Lagos na sexta-feira (15). A primeira parada está marcada para as 10h, em um café em Maricá, onde Bolsonaro dará início aos compromissos do dia. Às 13h, está previsto um almoço em Araruama.

Em seguida, às 15h30, Bolsonaro chega em Cabo Frio para um evento de inauguração do diretório do Partido Liberal (PL), na Praça Porto Rocha. O deputado estadual e pré-candidato a prefeito da cidade pela sigla, Dr. Serginho disse, através da sua assessoria, que se sente prestigiado e feliz com a vinda do ex-presidente na inauguração.



Posteriormente, às 19h30, o ex-presidente estará em Búzios, participando do lançamento da candidatura de Rafael Aguiar pelo PL na eleição suplementar. Confira o vídeo do prefeito interino:

Encerrando as atividades do dia, Bolsonaro está programado para um jantar com prefeitos do partido na casa do líder Altineu.