Publicado 12/03/2024 17:14

ESPERANÇA NO ‘PLANO A’

O prefeito afastado de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), foi o convidado do “Cafezinho com a Renata” desta segunda-feira (11). No bate-papo, Martins falou que ainda tem esperança de que os ministros do TSE decidam pelo deferimento do recurso dele. O julgamento foi suspenso, no último dia 7, por pedido de vista. Na entrevista, ele contou que espera que os magistrados entendam que o processo contra ele – por abuso de poder econômico – não foi legal, já que a pessoa detida com material de campanha e dinheiro não tinha nenhuma ligação com ele ou com a assessoria de campanha. Alexandre também falou sobre a eleição suplementar. Até o momento, apenas Leandro de Búzios (SDD), autor da ação contra ele, e Joãozinho Carrilho (PRD), que é do grupo dos desafetos de Alexandre, como os ex-prefeitos Mirinho Braga (PDT) e André Granado, estão aptos a concorrer de fato, conforme disse, por conta de partido e tempo de legenda. Além disso, uma das possibilidades para ser vice de Joãozinho é a PM Viviane Ferrari, que foi a policial que abordou o motorista do carro com material de campanha naquele ano. “Muito estranho”, disse Alexandre. “O cenário não é bom, são poucos candidatos, por isso ainda tenho esperança no plano A, dos ministros entenderem que esse processo não foi legal. Quem perde é a cidade, que está tumultuada por conta de uma pessoa que não tem experiência nenhuma de gestão. É uma pena ver a cidade passando por isso”. Então, perguntamos quem ele pretende apoiar. “Alguém que de fato tenha compromisso com o plano que estava sendo desenvolvido. Tem pessoas que foram prefeitos muito tempo e não fizeram um terço do que fizemos em 37 meses”, comparou.





Joãozinho Carrilho durante evento "Eu Amo Búzios" Reprodução

JOÃOZINHO CONFIRMOU

Falando em Joãozinho Carrilho, a coluna Política Costa do Sol conversou com ele por telefone pra saber se realmente a policial estaria no radar dele como pré-candidata a vice e ele admitiu que sim. Disse que é uma pessoa amiga e próxima dele, mas principalmente “pela experiência que tem de segurança pública e vivência da cidade”. Mas, segundo Joãozinho teria outros nomes para compor chapa. A definição oficial sai no próximo sábado (16), durante convenção do partido. A propósito, ele reuniu cerca de 200 mulheres, na última sexta (8), Dia da Mulher, no evento “Eu Amo Búzios”, com o objetivo de ampliar as discussões em torno das políticas públicas municipais voltadas para as mulheres.



Rosenverg Reis, Washington Reis, Leandro de Búzios e Gutemberg Reis Reprodução

FECHOU COM MDB

Ainda sobre a eleição suplementar de Búzios, o pré-candidato Leandro de Búzios (SDD) fechou apoio do MDB, que será representado pelo pré a vice, Pastor Felipe. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (11), em encontro no Rio com os irmãos Reis, Washington, Rosenverg e Gutemberg. Quem não ficou nada feliz com isso foi o próprio Alexandre Martins, que estava fechado com o partido, inclusive por palavra dada por Leonardo Picciani – secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e vice-governador do MDB estadual – e o vice-governador Thiago Pampolha. A propósito desse fechamento de Leandro, quem teve muita influência nesse encontro foi o prefeito de Arraial, Marcelo Magno (PL), em alta conta com o partido dos Reis depois que anunciou seu vice pelo MDB.