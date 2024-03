Prefeita Manoela Peres discursa durante o evento - Redes sociais

Prefeita Manoela Peres discursa durante o evento Redes sociais

Publicado 13/03/2024 17:43

Aconteceu, na noite desta segunda-feira (11), a inauguração da nova sede do Partido Liberal (PL) em Saquarema. O evento contou com a participação da prefeita Manoela Peres e seu marido e secretário de Educação, Antônio Peres, além de outras lideranças políticas, como o deputado federal e líder do PL Nacional na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes, e o deputado estadual Dr. Pedro Ricardo (Progressistas).



“Nosso diretório agora será o nosso ponto de encontro, um local para que possamos conversar sobre ideias e projetos que podem transformar ainda mais a vida dos saquaremenses”, disse Manoela em uma rede social.



Deputado Altineu Côrtes em chamada de vídeo com ex-presidente Bolsonaro Redes Sociais

Durante a cerimônia de inauguração, o ex-Presidente Jair Bolsonaro falou com os presentes por chamada de vídeo e ressaltou a importância da mulher na política.

Vereadora de Araruama, Penha Bernardes; prefeita de Saquarema, Manoela Peres e Subsecretária de Educação em Saquarema, Lucimar Vidal Redes sociais

Quem também esteve presente foi a pré-candidata à prefeitura de Araruama, Penha Bernardes (PL). Ela disse que o evento foi um sucesso tremendo e que foi muito elogiada pelo presidente do partido no RJ, deputado Altineu Côrtes, que ainda deu recado direto aos homens que querem fazer carreira política para aprender com ela, “que soube fazer os caminhos certos, é uma máquina de trabalhar e que será a futura prefeita de Araruama”. Além disso, a pré-candidata reforçou que também está muito feliz com o apoio da prefeita Manoela Peres (PL) e seu marido, Antônio Peres, dupla que também aposta na eleição dela.



Quem também esteve presente foi a pré-candidata à prefeitura de Araruama, Penha Bernardes (PL). Ela disse que o evento foi um sucesso tremendo e que foi muito elogiada pelo presidente do partido no RJ, deputado Altineu Côrtes, que ainda deu recado direto aos homens que querem fazer carreira política para aprender com ela, "que soube fazer os caminhos certos, é uma máquina de trabalhar e que será a futura prefeita de Araruama". Além disso, a pré-candidata reforçou que também está muito feliz com o apoio da prefeita Manoela Peres (PL) e seu marido, Antônio Peres, dupla que também aposta na eleição dela.



Aliás, na sexta-feira (15) o ex-presidente Jair Bolsonaro estará lá para declarar apoio à Penha e a expectativa é que ele faça até um discurso, em local próximo à rodoviária. Penha vai ter também mais esse apoio importante. Cabe salientar que a maioria do eleitorado de Araruama é bolsonarista, como em outras cidades da Região dos Lagos.