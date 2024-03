Presidente Lula ao lado do Ministro da Educação, Fernando Haddad, durante cerimônia de inauguração do CEFET Cabo Frio - Reprodução

Publicado 14/03/2024 18:41

A cidade de Cabo Frio está em polvorosa por conta da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem para impulsionar as pré-candidaturas do PL nesta sexta-feira (15). Entre apoiadores e críticos, alguns acreditam que esta é a primeira vez que um ex-presidente visita a cidade, mas o presidente Lula (PT) já esteve em terras cabo-frienses em duas ocasiões, na inauguração da ampliação do Aeroporto de Cabo Frio, que passou a ser internacional, em 2007, e na inauguração do CEFET, atual Instituto Federal Fluminense (IFF), em 2009.A primeira vinda de Lula à Cabo Frio foi em setembro de 2007. Na ocasião, ele veio com o então governador do Rio, Sérgio Cabral, inaugurar a ampliação da pista de pouso e do novo pátio de aeronaves do aeroporto do município, que depois disso, pôde receber voos nacionais e internacionais de qualquer porte.

Lula chegando pousando no aeroporto de Cabo Frio Reprodução/ Ricardo Stuckert/PR

Na época, as obras de ampliação custaram R$ 35 milhões, recursos viabilizados pelo bom relacionamento entre as várias esferas de governo, como destacou o presidente Lula, à época. “Esse aeroporto aqui é mais uma demonstração deste bom relacionamento. Aqui tem R$ 12,9 milhões do governo do estado, R$ 11,6 milhões do Governo Federal, e entre R$ 5 milhões a R$ 6 milhões do município e da iniciativa privada. Esta somatória de interesses é que permitiu que o avião presidencial pudesse pousar aqui hoje”, disse o presidente na ocasião.Um fato curioso dessa visita, foi que organizaram um espaço dentro do aeroporto para que ele encontrasse com algumas autoridades do município. Foi quando Lula pediu para se encontrar com um pescador que conheceu em Arraial do Cabo, nos anos 70, quando visitou a cidade com a dona Marisa, a saudosa esposa dele na época. Além disso, ele também pediu para ver o líder do movimento negro, Manuel Justino, fato que, de acordo com militantes mais antigos, deu uma ciumeira danada em outros representantes do movimento negro que se sentiram preteridos.Em entrevista à coluna, Manuel contou que seu primeiro contato com Lula foi no início da fundação do Partido dos Trabalhadores, quando ele e a escritora, ambientalista e ativista Amena Mayall, tiveram a oportunidade de conversar com ele ainda como sindicalista.“Foi uma conversa muito positiva que marcou a minha vida. Tive a oportunidade de conversar com o presidente do sindicato metalúrgico e, depois, ingressei no PT”, disse.Na inauguração do aeroporto, quando convidado por Lula, Manoel não pode estar presente, mas se sentiu feliz pela lembrança.“Quando veio aqui, ele teve essa lembrança, embora eu não tivesse tido a oportunidade de ir ao local para onde ele me convidou. Mas há uma recordação bastante interessante. Conheci o Lula no início do partido e acabei iniciando a minha participação na política, sendo candidato pelo PT numa eleição, a primeira eleição que o Lula disputou, em que o voto era vinculado. Então, na verdade, eu sou um dos fundadores do partido; fundamos o partido exatamente no momento em que o presidente do sindicato metalúrgico iniciava o processo de criação do Partido dos Trabalhadores”, relembrou Manoel.Já a segunda ocasião que trouxe o presidente a Cabo Frio, foi a inauguração do campus Cabo Frio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (antigo CEFET Campos), instalado até hoje no prédio conhecido como Centrinho, na estrada Cabo Frio-Búzios.