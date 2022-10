Aquiles Barreto (PSD) - Renata Cristiane

Publicado 07/10/2022 19:32

Candidato a deputado federal dos mais votados na Região dos Lagos, cabo-friense e com larga experiência na política local e da capital, apesar dos 36 anos, Aquiles Barreto (PSD) foi o entrevistado no 39º episódio do RC Cast, podcast em parceria ao O Dia, desta sexta-feira (7). Agradeceu os 22.619 votos que recebeu nas eleições e disse que o foco agora é a mobilização em torno de Lula no segundo turno, em 30 de outubro.

Aquiles destacou que quer trazer uma nova discussão em Cabo Frio em prol de Lula, "sem falácias, sem fake news". E questionou: "Quantas vezes Bolsonaro esteve na Região dos Lagos? O que Bolsonaro fez de obra para a Região dos Lagos? E o que Lula fez por aqui? Todos sabem o que fez Bolsonaro, nada. E o que fez Lula? Trouxe o aeroporto, o Cefet (atual IFF), casas populares do Minha Casa Minha Vida, mais de 12 creches (...) Só quem realiza merece seu mandato de volta", enumerou.

A propósito da mobilização, Aquiles disse que neste sábado (8) tem plenária em Cabo Frio, aberta à população. Será na Rua Capitão Augusto Lourenço, 181, perto da Praça Bandeira, no bairro da Passagem, a partir das 9h.

Confira a entrevista na íntegra: