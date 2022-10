Representantes do PT, PV, PSOL, PDT, UP, PSOL, PSD, PCdoB, PSB e Cidadania estiveram presentes - Divulgação

Foi criada em Cabo Frio, nesta quarta-feira (5), uma frente ampla com representantes dos diretórios municipais cujo objetivo foi unir forças em prol da candidatura de Lula (PT) no segundo turno das eleições.

Representantes do PT, PV, PSOL, PDT, UP, PSOL, PSD, PCdoB, PSB e Cidadania estiveram presentes para definir as estratégias para a campanha na cidade. O encontro, liderada pelo pelo o presidente estadual do PT, João Maurício, e pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), contou com figuras importantes da política municipal e regional, como o presidente da Câmara, vereador Miguel Alencar (UNIÃO); o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT); o vice-presidente estadual do PSD, Aquiles Barreto; o ex-prefeito Marquinho Mendes (sem partido); além de Chantal Campello (UP) – que foi candidata a deputada estadual, Carlos Victor Mendes, Rafael Peçanha, entre outras lideranças e movimentos sociais.

Janio Mendes (PDT) e o vereador Davi Souza (PDT) não puderam comparecer porque sofreram um acidente de carro – nada grave, eles passam bem. “Nosso objetivo é unir forças e definir estratégias para colocar a campanha na rua, buscando mais votos para Lula na cidade. Nesta frente ampla, pretendemos buscar apoio em toda a Região dos Lagos, abrindo diálogo e unindo forças”, afirma João Maurício.



‘PRECISAMOS TIRAR ESSE MEDO DA POPULAÇÃO’



A coluna conversou com Aquiles Barreto, que, apesar de não ter sido eleito deputado federal, foi um dos mais bem votados na Região dos Lagos, com mais de 22 mil votos, e ele disse uma questão importante: "Lula atingiu 30% dos votos na região, mas estamos com a sensação de que temos 3%. Precisamos tirar esse medo da população. Eu dei sugestões, como promover um encontro com pastores e trazer números. Vamos mostrar ao povo que, enquanto Lula foi presidente, todas as melhorias e benfeitorias para Cabo Frio e outros municípios da Região dos Lagos. A pergunta que eu deixo: o que o Bolsonaro fez pela população da Região dos Lagos? É isso que a gente tem que fazer”, declarou Aquiles.