Candidato foi o quinto mais votado no estado, com 123.739 votos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 15:22

Neste domingo (2), os eleitores de todo o país foram às urnas no primeiro turno das eleições 2022, que definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Confira os candidatos que conseguiram se eleger para o cargo de Deputado Estadual: Márcio Canella (União Brasil), Douglas Ruas (PL), Renata Souza (Psol), Rosenverg Reis (MDB), Dr. Serginho (PL), Delaroli (PL), Thiago Gagliasso (PL), Rodrigo Bacellar (PL), Elika Takimoto (PT), Giselle Monteiro (PL), Danniel Librelon (Republicanos), Jair Bittencourt (PL), Filippe Poubel (PL), Valdecy Da Saúde (PL), Samuel Malafaia (PL), Flavio Serafini (PSOL), Vinicius Cozzolino (União Brasil), Val Ceasa (Patriota), Bruno Dauaire (União Brasil), Dani Balbi (PC do B), Renato Machado (PT), Tia Ju (Republicanos), Fabio Silva (União Brasil), Carlos Macedo (Republicanos), Delegada Martha Rocha (PDT), Lucinha (PSD), Brazão (União Brasil), Índia Armelau (PL), Verônica Lima (PT), Carlos Minc (PSB), Andrezinho Ceciliano (PT), Renato Miranda (PL), Gustavo Tutuca (PP), André Correa (PP), Anderson Moraes (PL), com Márcio Gualberto (PL), Rafael Nobre (União Brasil), Zeidan (PT), Leo Vieira (PSC), Dani Monteiro (PSOL), Célia Jordão (PL), Claudio Caiado (PSD), Rodrigo Amorim (PTB), fotos; Felipinho Ravis (Solidariedade), Marina Do MST (PT), Dr. Deodalto (PL), Tande Vieira (PROS), Dr. Pedro Ricardo (PROS), Vitor Junior (PDT), Dionisio Lins (PP), Carlinhos BNH (PP), Guilherme Schleder (PSD), Alan Lopes (PL), Otoni De Paula Pai (MDB), Luiz Paulo (PSD), Franciane Motta (União Brasil), Filipe RR Soares (União Brasil), Chico Machado (Solidariedade), Jorge Felippe Neto (Avante), Munir Neto (PSD), Carla Machado (PT), Eduardo Cavaliere (PSD), Giovani Ratinho (Solidariedade), Thiago Rangel (Podemos), Julio Rocha (Agir), Arthur Monteiro (Podemos), Prof Josemar (PSOL), Jari (PSB), Yuri (PSOL), e Fred Pacheco Banda Dom (PMN).

Reeleito, Dr. Serginho foi o mais votado em quatro das sete cidades da Região dos Lagos – Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Confira como foram divididos os votos.

Em Armação dos Búzios, ao fim da apuração no município, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 4676 votos (20,29%). O segundo mais votado foi Rodrigo Bacellar (PL), com 1566 votos (6,80%); seguido por Jorge Felippe Neto (Avante), com 544 votos (2,36%); Sub Tenente Bernardo (DC), com 516 votos (2,24%); Ricardo da Karol (PDT), com 507 votos (2,20%); Luis Pontes (PMN), com 444 votos (1,93%); Chico Machado (Solidariedade), com 396 votos (1,72%); Janio Mendes (PDT), com 367 votos (1,59%); Vicente Gadelha (DC), com 345 votos (1,50%), mas teve a candidatura anulada e Carlos Macedo (Republicanos), com 331 votos (1,44%).

Em Araruama, Raiana de Chiquinho foi a mais votada pela cidade, com 17067 votos, mas não foi eleita por não estar entre os mais votados no estado e não atingir o quociente eleitoral e partidário. O segundo mais votado foi Dr. Pedro Ricardo (PROS), com 3494 votos (4,91%), seguido por Franciane Motta (UNIÃO BRASIL), com 3420 votos (4,80%); Márcio Canella (UNIÃO BRASIL), com 3225 votos (4,53%); Dr Serginho (PL), com 2884 votos (4,05%); Marcos Abrahão (Avante), com 1696 votos (2,38%); Hérika da Virtuosa (PL), com 1584 votos (2,23%); Carlos Macedo (Republicanos), com 1335 votos (1,88%); Filippe Poubel (PL), com 1287 votos (1,81%) e Jorge Felippe Neto (Avante), com 1231 votos (1,73%).

Já em Arraial do Cabo, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 4523 votos (20,22%); em segundo lugar, ficou Márcio Canella (UNIÃO BRASIL), com 1049 votos (4,69%); Vitor Junior (PDT), com 854 votos (3,82%); Sub Tenente Bernardo (DC), com 771 votos (3,45%); Gustavo Tutuca (PROGRESSISTAS), com 693 votos (3,10%); Zeidan (PT), com 578 votos (2,58%); Janio Mendes (PDT), com 565 votos (2,53%); Gerson Mano dos Projetos (Republicanos), com 469 votos (2,10%); Russao Gomes (PODEMOS), com 331 votos (1,48%) e Franciane Motta (UNIÃO BRASIL), com 315 votos (1,41%).

Em Cabo Frio, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 38049 votos (33,06%). Em segundo lugar, ficou o Sub Tenente Bernardo (DC), com 13757 votos (11,95%); Janio Mendes (PDT), com 6899 votos (5,99%); Carlos Macedo (Republicanos), com 2013 votos (1,75%); Rodrigo Gurgel (UNIÃO BRASIL), com 1505 votos (1,31%); Luis Pontes (PMN), com 1342 votos (1,17%); Renata Souza (PSOL), com 1064 votos (0,92%); Chantal (UNIDADE POPULAR), com 1051 votos (0,91%), Vicente Gadelha (DC), com 1030 votos (0,89%), mas teve a candidatura anulada e Filippe Poubel (PL), com 970 votos (0,84%).

Em Iguaba Grande, Comte Bittencourt foi o mais votado pela cidade, com 2912 votos (14,97%). Em segundo lugar, ficou Junior Negão (PATRIOTAS), com 1545 votos (7,94%); Márcio Canella (UNIÃO BRASIL), com 1088 votos (5,59%); Dr Serginho (PL), com 980 votos (5,04%); Fred Pacheco Banda Dom (PMN), com 739 votos (3,80%); Franciane Motta (UNIÃO BRASIL), com 664 votos (3,41%); Rodolfo Pedrosa Filho (Avante), com 543 votos (2,79%); Dr. Pedro Ricardo (PROS), com 480 votos (2,47%); Valdecy da Saúde (PL), com 469 votos (2,41%) e Rafael Nobre (UNIÃO BRASIL), com 413 votos (2,12%).

Em São Pedro da Aldeia, Dr Serginho foi o mais votado pela cidade, com 9111 votos (18,43%), em segundo lugar, ficou Sub Tenente Bernardo (DC), com 4750 votos (9,61%); Paulo Santana (PROS), com 3789 votos (7,67%); Franciane Motta (UNIÃO BRASIL), com 1564 votos (3,16%); Dr. Pedro Ricardo (PROS), com 1341 votos (2,71%); Carlos Macedo (Republicanos), com 989 votos (2,00%); Márcio Canella (UNIÃO BRASIL), com 939 votos (1,90%); Janio Mendes (PDT), com 925 votos (1,87%); Vandro Família (Solidariedade), com 735 votos (1,49%), que teve a candidatura anulada e Renato Machado (PT), com 731 votos (1,48%).

Em Saquarema, Dr. Pedro Ricardo foi o mais votado pela cidade, com 20013 votos (38,91%). Em segundo lugar, ficou Franciane Motta (UNIÃO BRASIL), com 7043 votos (13,69%); Amarildo Orelha (PRTB), com 2684 votos (5,22%); Elisia Rangel (PDT), com 1953 votos (3,80%); Carlos Macedo (Republicanos), com 769 votos (1,50%); Val Ceasa (PATRIOTAS), com 592 votos (1,15%); Thiago Gagliasso (PL), com 460 votos (0,89%); Filippe Poubel (PL), com 436 votos (0,85%); Fabio Silva (UNIÃO BRASIL), com 408 votos (0,79%) e Renata Souza (PSOL), com 333 votos (0,65%).