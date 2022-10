Deputado Dr Serginho (PL) se reelege com mais de 120 mil votos - Arquivo pessoal

Publicado 03/10/2022 13:45

O deputado cabo-friense Dr Serginho (PL) foi reeleito para cadeira a Alerj com votação expressiva: recebeu mais de 120 mil votos e figurou como quinta maior votação. Da metade da apuração em diante, que começou às 17h deste domingo (2), Serginho já estava entre os dez mais votados para a Assembleia estadual. Ainda de Cabo Frio, o Subtenente Bernardo (DC) teve 21,9 mil votos e Janio Mendes (PDT) cerca de 14,8 mil votos.



O parlamentar mais votado foi Marcio Canella (União), com mais de 180 mil votos.



Muito emocionado, Dr Serginho deu entrevista ao jornalista Sidnei Marinho. Agradeceu a todos que colaboraram com a campanha, “que foi fruto de muito trabalho” e também “uma série de fatores que contribuíram nesse tempo”, disse. E destacou a vitória:



“Se eu eu consegui foi por conta do grande trabalho da minha mulher, Aline, minha cunhada, Laura, e todos os companheiros da equipe. Todo mundo se despiu de vaidade e se tornou soldado”, acrescentou Serginho.