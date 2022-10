Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) - Arquivo pessoal

Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT)Arquivo pessoal

Publicado 02/10/2022 16:51

A votação na Região dos Lagos, pelo menos até as 16h deste domingo (2) corria dentro da normalidade, apesar da maioria das seções ficarem lotadas desde cedo. Alguns prefeitos postaram imagens da votação e também enfrentaram longas filas, com exceção do chefe do executivo de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), de 77 anos, que é eleitor preferencial.

Zé Bonifácio conversou com o Portal, nesta tarde, dentro do colégio Sagrado Coração de Jesus, onde estava conversando com eleitores que estavam na fila. Contou que está muito feliz, pela tranquilidade com que o processo eleitoral acontecia no município, apesar da demora. "Uma fila aqui e outra lá, mas em paz, não há registro de fatos desabonadores ou entristecedores de quem está comemorando a festa máxima da democracia. O fato de estar cheio é uma manifestação de que a população quer participar da escolha. "O exercício da cidadania se faz assim, com democracia. Ditadura nunca mais", completou o prefeito cabo-friense, que depois iria para Tamoios, no segundo distrito, e dar um giro pelas seções.

SEÇÃO LOTADA

E quem ainda não pode entrar na fila preferencial, não tem outro jeito a não ser aguardar a sua vez, como fez o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), que votou no Colégio Estadual Dr Francisco de Paula Paranhos, no Centro. A instituição onde votou estava bastante movimentada.

SEÇÃO LOTADA II

Movimentada e com filas enormes também estava a seção da Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, que fica na Praia Grande, em Arraial do Cabo. O prefeito Marcelo Magno (PL) também teve que ter paciência, mas cumpriu seu dever com tranquilidade. Veja abaixo: