Rodolfinho é engenheiro por formação, mas sua vida sempre esteve ligada à política da Região dos LagosRC Cast

Publicado 27/09/2022 19:22

Nesta terça-feira (27), o 35º episódio do RC Cast, o podcast do Portal RC24h em parceria com O Dia, entrevistou o candidato a deputado estadual Rodolfinho Pedrosa (Avante). Rodolfo Pedrosa Filho tem 55 anos, é niteroiense de nascimento e iguabense por adoção. É engenheiro por formação, mas sua vida sempre esteve ligada à política da Região dos Lagos. Acompanhou de perto a trajetória do pai, Rodolfo Pedrosa, ex-vereador de Araruama e ex-prefeito de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. Também foi vice-prefeito da Princesinha dos Lagos no governo de Grasiella Magalhães.



Rodolfinho, que também é empresário, disse que contribuiu pouco como tal e quer contribuir mais como representante da região na Alerj. Para isso, precisa em torno de 20 mil votos.



Casado e pai de três filhos, disse que a melhoria da educação inclusiva também está na pauta, principalmente das crianças especiais, como o filhinho mais novo dele, Nicolas, de 5 anos, que é portador de síndrome de Down. “O Estado tem que fortalecer as Apaes e também cuidar dos pais dessas crianças especiais, com apoio psicológico”.



Rodolfinho também abordou sobre o turismo regional e profissionalizar a mão de obra local, e que a laguna de Araruama é um grande potencial turístico e econômico, poderia oferecer esportes náuticos e transporte aquaviário. “É um patrimônio da humanidade e não pode continuar como uma grande fossa a céu aberto. É preciso maior fiscalização e controle do tratamento de água pelo poder público. A região cresce assustadoramente e não há investimento na área. A natureza tem poder de regeneração, mas uma hora não vai aguentar”, disse.



O candidato falou ainda que incentivar a instalação de ciclovias e ciclofaixas também será uma bandeira sua, se eleito for.



Na área da saúde, destacou a questão dos exames de média e alta complexidade, que não são feitos nas cidades do interior e os pacientes precisam sair de suas cidades para isso. Também falou de construir uma maternidade em Iguaba. “Quero acelerar o crescimento das cidades, quero trazer desenvolvimento”.

Confira a entrevista na íntegra: