Pampolha ladeado pelo prefeito de Arraial, Marcelo Magno, o secretário de Governo cabista, Thiago Félix, e os vereadores prefeito e o secretário municipal de Governo, Thiago Félix: estiveram Shogum, Junior Chuchu, Galego, Cleyton Barreto, Pedro Caju, Juliano do Distrito, Professor Tayron e Tuquinha - Divulgação

Publicado 23/09/2022 17:51 | Atualizado 23/09/2022 19:27

DISPAROU NA PESQUISA



O governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, disparou na frente do segundo colocado, Marcelo Freixo (PSB), conforma pesquisa Datafolha desta quinta-feira (22), que o mostra com 10% a mais na preferência dos votos (36%). E uma das estratégias bastante assertivas que o governador tem usado é o pacto com os prefeitos. O governador fechou com pelo menos 85 dos 92 prefeitos, os quais se reuniram com ele com o candidato a vice, Thiago Pampolha (UNIÃO), na quarta-feira (21), no Rio, num espaço na Barra da Tijuca. Mesmo diante de tantas agruras, como a prisão do ex-chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski, e o escândalo dos cargos secretos do Ceperj, Cláudio Castro não para de crescer.

No sentido horário, Alexandre Martins, Vantoil Martins, Marcelo Magno e Fábio do Pastel Divulgação

REGIÃO DOS LAGOS EM PESO



A Região dos Lagos compareceu em peso ao encontro: estavam lá os chefes de executivo municipal Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande; Alexandre Martins (REP), de Búzios; e Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia. E nesta sexta-feira (23), foi a vez dos vereadores encontrarem o governador. De Arraial do Cabo, os edis foram acompanhados pelo próprio prefeito e o secretário municipal de Governo, Thiago Félix: estiveram Shogum (PSL) - presidente da Câmara, Junior Chuchu (PV), Galego (REP), Cleyton Barreto (PV), Pedro Caju (PSL), Juliano do Distrito (PSD)

De Búzios, capitaneados pelo presidente do legislativo buziano,Rafael Aguiar (REP), os vereadores Gugu de Nair (DEM), Josué Pereira (PRTB), Niltinho de Beloca (PROS) e Dida Gabarito (PRTB). Divulgação



MAIS VEREADORES



Outro grupo de vereadores que também fez questão de participar da reunião com Cláudio Castro foi de Búzios, capitaneados pelo presidente do legislativo buziano, vereador Rafael Aguiar (REP), o suplente Edson Leiteiro (REP) e os vereadores Gugu de Nair (DEM), Josué Pereira (PRTB), Niltinho de Beloca (PROS) e Dida Gabarito (PRTB).

