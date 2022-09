Chantal Campello (UP), candidata a deputada estadual - Renata Cristiane

Publicado 20/09/2022 20:02

A candidata a deputada estadual Chantal Campello (UP), de 23 anos, aliás a mais jovem pleiteante do cargo na Região dos Lagos, foi a entrevistada do 33º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (20). Chantal se lançou pelo Unidade Popular, partido que ajudou a fundar há três anos. Para chegar à Alerj, a missão não é fácil, ela tem que conseguir cerca de 20 mil votos, fato que não a inibe, muito pelo contrário.



Chantal falou um pouco de quando começou a militância e sempre participou ativamente de movimentos sociais. E disse que para atrair o eleitor jovem, nada melhor do que alguém que realmente o represente. “Ninguém vai mudar a nossa realidade se não estiver ali. Precisamos de projetos para a juventude. O Estado também deve ser organizado pelas ideias da juventude”.



Quanto à questão ideológica de esquerda progressista, Chantal conta que a disputa não deve ser agressiva, “mas uma disputa diária que traga à realidade que há sim, o desemprego, a fome e a miséria”, disse. “Necessário mostrar quais são as pautas da esquerda, as propostas e a necessidade de mudança. Precisamos usar as tribunas e denunciar o sistema que vivemos hoje”, completou.



A criação de uma agência de emprego (principalmente para o jovem), mais creches dentro das comunidades e ampliar o IFF, “que é uma potência”, estão entre as propostas de Chantal.



“Não existe poder maior que o popular. Precisamos entender o espaço em que estamos, a nossa missão não é só eleição, mas fazer com que as pessoas entendam seu poder”.



Falando em esquerda, a candidata também comentou sobre o governo municipal cabo-friense do pedetista José Bonifácio. “Um prefeito que não ouve o povo não é de esquerda”, disse.

Confira na íntegra: