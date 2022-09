Deputado federal e candidato ao Governo do Estado Marcelo Freixo (PSB) - Márcio Menasce

Deputado federal e candidato ao Governo do Estado Marcelo Freixo (PSB)Márcio Menasce

Publicado 14/09/2022 15:36

ATO EM CABO FRIO



O deputado federal e candidato ao Governo do Estado Marcelo Freixo (PSB) esteve em Cabo Frio para uma caminhada com apoiadores e simpatizantes no Centro da cidade nesta quarta-feira (14). O parlamentar também fez um breve discurso na Praça Porto Rocha. Entre as lideranças que o acompanhavam, estava o ex-senador e vereador do Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT). A agenda do candidato para o dia tinha compromissos ainda em Macaé e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Em entrevista à coluna Política Costa do Sol, Freixo afirmou que "o interior tem que ser a solução para o Rio de Janeiro". O candidato pontuou que "ao contrário de outros estados, como São Paulo e Minas, o interior aqui é muito esquecido. Economicamente, em termos de investimento na saúde, educação".

Deputado federal e candidato ao Governo do Estado Marcelo Freixo (PSB) Márcio Menasce



PREOCUPAÇÕES COM A SEGURANÇA



Freixo também lembrou outros problemas, como a falta de segurança e aumento da violência no interior do Estado, sobretudo, do avanço das milícias. "O período que as milícias mais avançaram foi exatamente os anos do governo Witzel e Cláudio Castro", afirmou. O parlamentar disse que a milícia chegou a recuar durante o período da CPI presidida por ele. "Eu fiz, como deputado, muito mais do que todos os governadores fizeram na coragem do enfrentamento à milícia", afirmou. Ao longo da entrevista, disponível abaixo, Freixo também falou sobre a Lagoa de Araruama e desconversou ao ser questionado sobre o ataque que recebeu do adversário Rodrigo Neves (PDT), que chamou Freixo de 'candidato fake': "campanha eleitoral tem sempre que definir um limite do que fazem pelo seu desespero eleitoral. Eu conheço Rodrigo desde que ele tem 15 anos. Sei que o que ele está dizendo não corresponde ao seu coração e à história dele. Tenho que certeza que estaremos juntos no 2º turno". Freixo também lembrou outros problemas, como a falta de segurança e aumento da violência no interior do Estado, sobretudo, do avanço das milícias. "O período que as milícias mais avançaram foi exatamente os anos do governo Witzel e Cláudio Castro", afirmou. O parlamentar disse que a milícia chegou a recuar durante o período da CPI presidida por ele. "Eu fiz, como deputado, muito mais do que todos os governadores fizeram na coragem do enfrentamento à milícia", afirmou. Ao longo da entrevista, disponível abaixo, Freixo também falou sobre a Lagoa de Araruama e desconversou ao ser questionado sobre o ataque que recebeu do adversário Rodrigo Neves (PDT), que chamou Freixo de 'candidato fake': "campanha eleitoral tem sempre que definir um limite do que fazem pelo seu desespero eleitoral. Eu conheço Rodrigo desde que ele tem 15 anos. Sei que o que ele está dizendo não corresponde ao seu coração e à história dele. Tenho que certeza que estaremos juntos no 2º turno".