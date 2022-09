Deputado subtenente Bernardo teve negativa do TRE diante da tentativa de se candidatar a reeleição - Internet

Publicado 11/09/2022 12:42

Registro indeferido, ou seja, não foi autorizado a candidatura, segundo TRE print

O deputado estadual candidato à reeleição Mauro Bernardo dos Santos, o Subtenente Bernardo (DC), teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral nesta sexta-feira (9).A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) fala em “ausência de certidão de objeto e pé referente a anotações criminais de 1ª e 2ª instâncias”.O acórdão, assinado pelo desembargador Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, já consta no sistema DivulgaCand, onde o motivo do indeferimento se deve à “ausência de requisito de registro”.