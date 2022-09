Vereador cabo-friense e candidato a deputado federal Alexandre Marques Cordeiro, o Alexandre da ColÃŽnia (SDD) - Renata Cristiane

O vereador cabo-friense e candidato a deputado federal Alexandre Marques Cordeiro, o Alexandre da Colônia (SDD), foi o entrevistado do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, desta terça-feira (6). Alexandre, que é pescador desde os 12 anos de idade, tem 58, é casado e contou um pouco de sua história de vida, do ofício que o conquistou – do qual disse que está sentindo falta – e de como a pesca tem sido desvalorizada profissionalmente. Já foi líder de governo no legislativo e integra a comissão de Meio Ambiente.



“Não somos coitadinhos”, disparou ele, ao falar de como a sociedade encara a profissão como um trabalho menos importante que os demais. E como isso é prejudicial no que tange às leis trabalhistas, principalmente após o fim do Ministério da Pesca e à redução drástica de funcionários na secretaria estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.



Alexandre chegou a se emocionar ao falar da pesca como instrumento de ressocialização de muitos que tiveram de responder à justiça e depois têm dificuldade em voltar ao mercado de trabalho.



Aliás, a valorização da pesca artesanal – que é a realidade de Cabo Frio e Região dos Lagos – é uma das bandeiras que quer levar para Brasília, caso seja eleito. Know how Alexandre já tem – foi presidente da Colônia de Pescadores da cidade e um dos que luta pela mudança do período do defeso na região. Inclusive já houve uma conquista nesse sentido, que foi a portaria do Ministério da Agricultura autorizando a mudança no período do defeso do camarão na Lagoa de Araruama. A nova medida visa garantir que a pesca predatória seja evitada e favorece o crescimento de novas espécies dentro da Lagoa (clique aqui para entender).



Alexandre também falou do início da dragagem na lagoa, das preocupações com o avanço imobiliário que traz a degradação ambiental e de uma demanda antiga da classe que é instalar uma cooperativa de beneficiamento de pescado em Cabo Frio.



Inclusive a pauta já tem anuência do prefeito José Bonifácio (PDT), o qual sinalizou positivamente na doação de um terreno no bairro do Guriri para isso. Em breve um PL deve ser encaminhado à Câmara para aprovação.



Confira a entrevista na íntegra: