Vantoil Martins (CID) e secretariado Arquivo pessoal

Publicado 31/08/2022 18:13

DANÇA DAS CADEIRAS



Em Iguaba Grande, tá uma rolando uma insatisfação com as mudanças secretariado de Vantoil Martins (CID), principalmente dentro do legislativo municipal. Isso porque o objeto de desagrado é Carla Valle (que era do Turismo) assumir a saúde. Com isso, o vereador Marcelo Durão (PL), de quem ela é esposa, dá uma "crescida" e tanto dentro do governo. Quem passa a comandar o Turismo é o subsecretário, José Ricardo Coutinho (Ricardo do Turismo), indicado de Carla. A ciumeira na Câmara é grande, até o prefeito reconheceu. Mas Vantoil disse à coluna que está confiante de que Carla Valle tem competência para desenvolver o papel de secretária de Saúde. "No desenrolar dos acontecimentos os vereadores vão me dar razão", disse ele, que está determinado a fazer tais mudanças, que devem ser oficializadas ainda na noite desta quarta (31), por meio de uma nota. A pasta de Serviços Públicos também seria mexida mas, por ora, vai ficar como está.

Prefeito Vantoil Martins (CID) Arquivo pessoal

OBRAS NA ESTRADA DA CAPIVARA



Outro anúncio de Vantoil Martins aconteceu nesta terça (30), de que as obras de drenagem e pavimentação do segundo trecho da estrada da Capivara irão começar em breve. A obra faz parte da segunda fase do Programa Iguaba Melhor (PIM). Serão 1.440 metros, ligando a rotatória até a Lagoa do Bulcão. "O objetivo é entregarmos essa obra até o final do ano. A estrada da Capivara é uma importante via da cidade. Em 2019 realizamos a obra de 2.200 metros do primeiro trecho, com recursos próprios, e agora poderemos iniciar essa segunda fase, trazendo mais dignidade para a nossa população", declarou Vantoil. Nas redes sociais, o prefeito iguabense destacou que a obra deve trazer ganhos ao ponto turístico, que tende a ser mais visitado.