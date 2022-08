Rodrigo Neves e José Bonifácio - Renata Cristiane

Publicado 30/08/2022 17:15

O candidato ao governo do RJ, Rodrigo Neves (PDT) esteve em Cabo Frio fazendo campanha, na manhã desta terça-feira (30). O ponto de encontro foi a praça Porto Rocha, onde fez discurso, e também caminhou pelo centro da cidade, onde cumprimentou comerciantes e conversou com eleitores. Foi acompanhado do prefeito de Cabo Frio, e apoiador, José Bonifácio (PDT) e candidatos a deputado federal Aquiles Barreto (PSD) e Davi Souza (PDT) e a deputado estadual, Janio Mendes (PDT).Durante suas falas na praça e depois, em entrevista ao Portal, Rodrigo Neves não poupou críticas aos candidatos Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL), que tenta a reeleição. Aliás, foi bem duro ao falar contra Freixo. Disse que o deputado federal "é uma tragédia", que "nunca administrou uma carrocinha de pipoca ou exerceu uma função no executivo."Ele é meio artificial, sempre foi um cara estranho, meio arrogante, mas agora parece um fake (...) Há seis meses foi para o PSB. E é uma coisa estranha, porque ele sempre pregou contra a fé cristã e, de repente, apareceu de joelho na igreja da Penha abrindo campanha", disparou Neves.E não parou por aí. "Disse a vida toda que era a favor da liberação das drogas e agora tá dizendo que não vai liberar. Fez oposição dura ao Lula durante oito anos e agora virou 'Lula desde criancinha (...) Depois de ter saído do PSOL, nesses últimos seis meses tem escondido tudo que ele pregou a vida toda", continou o pedetista.Com relação ao governo Cláudio Castro, Neves disse que a continuidade dele "é a continuidade do fracasso do Rio e das famílias que destruíram o Estado nos últimos anos". Também alfinetou o chefe do executivo fluminense sobre o uso da máquina pública na campanha à reeleição e do escândalo dos cargos secretos da Ceperj."O Rio não se engana com Freixo. A rejeição dele no interior é intransponível e o Cláudio Castro sabe disso. Por isso que um fica tentando ajudar o outro, pra ter o segundo turno entre eles dois", acrescentou.Mas também cometeu uma gafe, ao falar que era um absurdo até hoje a Região dos Lagos não contar com um polo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ao ser lembrado que a Uerj está vindo para Cabo Frio com alguns cursos, incluindo medicina , Neves disfarçou e disse "está chegando mas ainda não chegou".Confira o vídeo: