Gabriel Monteiro (PL) renunciou à candidatura. O deputado estadual candidato à reeleição Subtenente Bernardo (DC) teve a candidatura indeferida, mas entrou com recurso. A candidata a deputada federal Carolina Filha de Alair Corrêa (União) também foi indeferida - Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:29 | Atualizado 12/09/2022 17:39

CANDIDATURAS NEGADAS



Os últimos dias foram intensos com o julgamento das candidaturas às eleições deste ano pelo TRE. Os indeferimentos prometem agitar o voto da população da Região dos Lagos. O então candidato a deputado federal Gabriel Monteiro (PL) renunciou. O deputado estadual candidato à reeleição Subtenente Bernardo (DC) teve a candidatura indeferida, mas entrou com recurso. A candidata a deputada federal Carolina Filha de Alair Corrêa (União) também foi indeferida. As situações bem diferentes trazem uma questão: caso se concretizem as decisões, quem serão os herdeiros desses candidatos?

GABRIEL MONTEIRO



Com uma fatia bem consistente do eleitorado da Baixada Litorânea, o ex-vereador do Rio de Janeiro, cassado por quebra de decoro parlamentar, Gabriel Monteiro assinou o documento em que renunciava à candidatura neste sábado (10). No mês passado, Monteiro foi julgado por quebra do decoro parlamentar pelo plenário da Câmara do Rio, por três motivos: encenação com uma menor de idade em um shopping, agressão contra um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que posteriormente teve as imagens vazadas na internet. O parlamentar ainda é investigado devido a denúncias de assessores de crimes como importunação sexual e estupro. Apesar disso, ele era cotado para ser um puxador de votos e, segundo analistas, tinha potencial para ser uma das maiores votações para a Câmara.

SUBTENENTE BERNARDO



O deputado estadual candidato à reeleição Mauro Bernardo dos Santos teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral nesta sexta-feira (9). A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) fala em "ausência de certidão de objeto e pé referente a anotações criminais de 1ª e 2ª instâncias". O acórdão, assinado pelo desembargador Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, já consta no sistema DivulgaCand, onde o motivo do indeferimento se deve à "ausência de requisito de registro". A defesa do candidato opôs embargos de declaração com efeitos infringentes. Por isso, seu status passou a ser "indeferido com recurso".