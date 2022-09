Rodolfo Buda (ao centro), vereador de Araruama eleito após sessão do TRE nesta terça-feira (6) - Araruama Atual

Rodolfo Buda (ao centro), vereador de Araruama eleito após sessão do TRE nesta terça-feira (6)Araruama Atual

Publicado 06/09/2022 18:56

VEREADOR 'NOVO' EM ARARUAMA

Após a Justiça cassar o mandato de Sérgio Murilo (REP) e zerar votos do Republicanos nas eleições municipais de 2020 por fraude à cota de gênero em Araruama, uma sessão do TRE nesta terça-feira (6) fez a recontagem de votos, que terminou na reeleição de Rodolfo Buda (PSC) para o Parlamento araruamense. Rodolfo concorreu em 2020 e teve uma votação expressiva, mas acabou ficando de fora por conta do quociente partidário, uma vez que o partido dele já havia eleito Júlio César Coutinho (PSC) e Nelsinho do Som (PSC). Júlio César, aliás, é o atual presidente da Câmara araruamense e será responsável por empossar Buda após receber ofício do TRE com o resultado da recontagem.