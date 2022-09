Candidato a deputado estadual Leandro Cunha (PSB) - Renata Cristiane

Publicado 01/09/2022 20:05 | Atualizado 01/09/2022 20:07

O candidato a deputado estadual Leandro Cunha (PSB), que é de Cabo Frio, tem 47 anos, casado e quatro filhos educador – é professor universitário há 20 anos -, mestre em Economia e Gestão Empresarial. “Aceitei esse desafio a convite de Marcelo Freixo. Estamos diante de um cenário de deterioração da política e estou colocando meu nome, o nome de um trabalhador, à disposição”, disse Cunha, que é representante do candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) na Região dos Lagos.



Disse que sempre teve posicionamentos fortes na política, mais para centro-esquerda, e saiu do PSOL em busca de uma ampliação do diálogo. “Achamos por bem construir um outro caminho pelo PSB, criando uma aliança inédita (…) O nosso adversário é o bolsonarismo”.



Para conquistar uma vaga na Alerj, Leandro terá que conquistar cerca de 30 mil votos, mas disse que o número não o assusta. “Temos que ter coragem de enfrentar esse sistema corrompido. Tem muito eleitor que não concorda com o que está acontecendo e meus votos serão de quem aposta numa política diferente”.



Falou da emergência em retomar o mercado de trabalho e o turismo na Região dos Lagos, como reaquecer a indústria de petróleo e gás e o turismo náutico. “É uma vergonha ter uma lagoa (de Araruama) como essa e um canal e não aproveitar, não fazer com que o turismo náutico aconteça”.



O combate às milícias e ao crime organizado também estão no radar de Leandro Cunha. “Quem já teve oportunidade de fazer isso, não fez. Vamos liderar esses movimentos na Alerj junto com deputados progressistas com histórico de combate à corrupção e ao crime organizado”, completou.

Confira a entrevista na íntegra: