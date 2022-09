Prefeito Marcelo Magno (PL) - Arquivo pessoal

Prefeito Marcelo Magno (PL)Arquivo pessoal

Publicado 31/08/2022 18:02 | Atualizado 31/08/2022 18:04

OBRA NO DISTRITO



Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) anunciou que as obras do posto de saúde do distrito de Figueira, que será praticamente um mini-hospital, começam dia 5 de setembro, próxima segunda-feira. O processo licitatório aconteceu no mês passado e foi orçado em R$ 7 milhões; é uma das mais aguardadas da gestão de Marcelo. Ainda na área do distritos, a expectativa para a segunda quinzena de setembro é da licitação das intervenções de pavimentação e drenagem em Monte Alto, custeado pelo Governo do Estado.

Encontro entre prefeito e população Arquivo pessoal

LAÇOS ESTREITOS



É justamente para falar sobre essa parceria e laços estreitos junto ao Governo do Estado que Marcelo Magno tem feito reuniões com a população, quase que diariamente. Como mostra uma das imagens desta terça-feira (30), os encontros têm ficado lotados, com cerca de 500 pessoas, totalizando mais de 2.000 nos quatro dias em que já houve reunião. Marcelo disse acreditar que tudo se resolve com diálogo e não obriga ninguém a estar no evento. Muito pelo contrário. A ideia também não é induzir o voto, mas mostrar à população e prestar contas da importância das parcerias ao município. Além do governador, Cláudio Castro (PL), Marcelo fala sobre os parlamentares apoiados por ele - como o deputado estadual Dr. Serginho (PL) -, que são muito solícitos às demandas de Arraial e desempenham um papel muito importante nas articulações, de acordo com o prefeito. É justamente para falar sobre essa parceria e laços estreitos junto ao Governo do Estado que Marcelo Magno tem feito reuniões com a população, quase que diariamente. Como mostra uma das imagens desta terça-feira (30), os encontros têm ficado lotados, com cerca de 500 pessoas, totalizando mais de 2.000 nos quatro dias em que já houve reunião. Marcelo disse acreditar que tudo se resolve com diálogo e não obriga ninguém a estar no evento. Muito pelo contrário. A ideia também não é induzir o voto, mas mostrar à população e prestar contas da importância das parcerias ao município. Além do governador, Cláudio Castro (PL), Marcelo fala sobre os parlamentares apoiados por ele - como o deputado estadual Dr. Serginho (PL) -, que são muito solícitos às demandas de Arraial e desempenham um papel muito importante nas articulações, de acordo com o prefeito.