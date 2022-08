Deputado federal Glauber Braga discursando na praça Porto Rocha diante de cerca de 100 militantes - Renata Cristiane

Publicado 27/08/2022 18:13

O período de eleições segue a todo vapor em Cabo Frio e Região dos Lagos. Faltando um pouco mais de um mês para os eleitores irem às urnas, partidos têm realizado campanhas no município, gerando bastante movimentação política. Nesta sexta-feira (26), por volta das 18h, foi a vez do PSOL reunir seus candidatos na Praça Porto Rocha, no Centro.

Estiveram presentes do deputado federal Glauber Braga, a deputada estadual Renata Souza E os vereadores do Rio de Janeiro, que são candidatos a deputados federais, Tarcísio Motta e Chico Alencar, além de militantes.



Durante o evento, a coluna Política Costa do Sol do O Dia realizou entrevistas exclusivas com os candidatos. Nas conversas, eles comentaram sobre a baixa adesão do público ao comício e explicaram como ficaria a composição com relação à suplência, caso os dois vereadores sejam eleitos. Após realizarem o comício, que reuniu cerca de 100 pessoas, conforme balanço feito pela própria executiva do PSOL da cidade, os políticos seguiram para a Praia do Forte, onde realizaram uma panfletagem.Durante o evento, a colunarealizou entrevistas exclusivas com os candidatos. Nas conversas, eles comentaram sobre a baixa adesão do público ao comício e explicaram como ficaria a composição com relação à suplência, caso os dois vereadores sejam eleitos.

Chico Alencar comentou sobre o trabalho dele de relatoria pela cassação do ex-vereador Gabriel Monteiro, devido ao escândalo do envolvimento do ex-parlamentar com menores de idade.

Já a deputada Renata Souza aproveitou para falar sobre a representação que fez ao Ministério Público pela morte de um gari cabo-friense, que veio a óbito após levar um tiro na cabeça durante uma operação policial em um bairro periférico do município, chamado Jardim Esperança. O caso aconteceu no início desta semana.

O deputado federal Glauber Braga relatou sobre sua relação com a militância do PSOL cabo-friense.

Confira as entrevistas: