Renata Souza no Comício do PSOL - Renata Cristiane

Publicado 26/08/2022 19:18 | Atualizado 26/08/2022 19:58

A deputada estadual e candidata à reeleição, Renata Souza (PSOL) entrou com representação no Ministério Público Federal (MPF) pedindo que o órgão acompanhe o inquérito policial instalado que apura a morte do servidor público Valcy Floriano, morto com um tiro de fuzil na cabeça, na última segunda-feira (22). A tragédia aconteceu enquanto o gari trabalhava. A parlamentar já havia antecipado que faria isso assim que tomou conhecimento do caso, durante uma entrevista exclusiva, no último dia 23. Diz o requerimento: "Diante da gravidade dos relatos e das imagens, mais uma vez a envolver as forças policiais do Estado com denúncias do uso abusivo e desproporcional da força, e considerando a necessidade de garantir uma apuração rigorosa do ocorrido, esta signatária vem requerer, com base no artigo 10, IX, letra e, da Lei Federal nº. 8.625/1993, que V. Exª designe um membro deste Ministério Público para o acompanhamento do inquérito policial eventualmente instaurado, de modo a garantir tanto uma apuração célere e eficiente, quanto transparente dos fatos aqui descritos."Nesta sexta-feira (26), inclusive, a deputada está de volta a Cabo Frio, onde participa do primeiro comício do PSOL, ao lado de nomes como Tarcísio Mota, Glauber Braga e Chico Alencar.