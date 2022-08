Apoiadores do ‘Faraó dos Bitcoins’ protestam em frente à Justiça Federal, no Rio, nesta quinta (25) - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 25/08/2022 17:02

Com faixas, apitos e músicas, apoiadores de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, fazem protesto nesta tarde de quinta-feira (25), em frente à Justiça Federal, na Avenida Venezuela, no Rio de Janeiro.



Neste dia, em que se completa um ano de prisão do Faraó, dono da empresa GAS Consultoria e preso em decorrência da operação Kryptos, deflagrada pela Polícia Federal (PF), a manifestação defende sua liberdade. Algumas faixas, inclusive, mostram como os clientes são agradecidas ao Glaidson e querem vê-lo livre.



“Quem trabalha com criptomoeda não é bandido”, está escrito num dos dizeres expostos.



Vale ressaltar que, na última terça-feira (23), Glaidson teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ele pediu o registro de candidatura ao cargo de deputado federal pelo partido Democracia Cristã (DC). O documento, assinado pela analista Adriana Ramos, dá o prazo de sete dias para ele contestar a impugnação e apresentar a defesa.