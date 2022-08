Governador Cláudio Castro e prefeitos da Região dos Lagos - Arquivo pessoal

Publicado 25/08/2022 14:24

'GRANDE COMÍCIO' NOS LAGOS



O governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), realiza um "grande comício" nesta quinta-feira (25), na Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio. O evento, previsto para 19h30, foi programado, inicialmente, para o último dia 19, mas foi remarcado por conta do mau tempo. Prefeitos da Região dos Lagos, como Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande, Alexandre Martins (REP), de Armação dos Búzios, e Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia, fizeram convites nas redes sociais para o evento. Deputados da base de Castro na Alerj, como Dr. Serginho (PL), também contribuíram para divulgação do ato político.

Comício de Cláudio Castro acontece nesta quinta-feira (25) Divulgação

COMITIVAS PARA CABO FRIO



Os prefeitos das cidades da região não só participaram da divulgação, como têm trabalhado para marcar presença no evento junto com munícipes. São esperados, pelo menos, cinco ônibus fretados de Arraial do Cabo para o comício, com presença confirmada da bateria da Prainha, que é trilha sonora certa de eventos tanto em Arraial, quanto em outros municípios da região, como a própria Cabo Frio. De Iguaba, o prefeito Vantoil Martins (CID) também confirmou uma comitiva a ser levada ao município cabo-friense com o intuito de prestigiar o evento de Cláudio Castro.