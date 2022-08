O local onde ficaria o museu ao livre é numa área que está, atualmente, abandonada nas proximidades do empreendimento. - Reprodução

Publicado 25/08/2022 13:43

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), disse que não vai autorizar a instalação de um sítio arqueológico - museu ao ar livre - proposto pelo historiador Elísio Gomes durante audiência pública que aconteceu no colégio Miguel Couto, no dia 12 de agosto, convocada pelo procurador do Ministério Público Federal (MPF), Leandro Mitidieri e diante da presença de ambientalistas e sociedade civil. A declaração de Zé Bonifácio aconteceu durante coquetel de lançamento oficial do encontro "Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação", no Sesc da cidade, na noite desta quarta-feira (24).

A proposta do sítio arqueológico foi uma das medidas compensatórias que surgiu durante essa audiência, que discutiu o projeto de ampliação da área de estacionamento do shopping Park Lagos. A superintendência do shopping topou o projeto, o MPF achou de bom tom, os ambientalistas concordaram mas, chegou na hora, Zé disse que não vai autorizar.

O historiador argumentou que a Prefeitura não vai ter custo nenhum, já que é o shopping quem vai arcar com a despesa. Mesmo assim, o chefe do executivo disse que o município não vai se responsabilizar pela manutenção desse espaço.

O local onde ficaria o museu ao livre é numa área que está, atualmente, abandonada nas proximidades do empreendimento.