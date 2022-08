Governador Cláudio Castro cumprimentando Dr. Serginho - Arquivo pessoal

Governador Cláudio Castro cumprimentando Dr. SerginhoArquivo pessoal

Publicado 23/08/2022 18:35

Deputado estadual Dr Serginho (PL) Arquivo Pessoal

Ricardo Lodi, ex-reitor da Uerj e candidato a deputado federal pelo PT Arquivo Pessoal

Num momento em que no Brasil há um ambiente hostil entre as forças políticas que não conseguem dialogar, Cabo Frio deu exemplo de civilidade. Já diz o velho ditado, a união faz a força. E na cidade polo da Região dos Lagos, a união, mais que fazer a força, trouxe a tão sonhada da universidade pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A instalação oficial do campus cabo-friense acontece sexta-feira (26).E isso só foi possível porque figuras do PL, do PT, e outros partidos, se juntaram naquele momento, como reforçou o deputado estadual Dr Serginho (PL), candidato à reeleição. "Mesmo com posicionamento diferente a gente trabalha junto pelo povo. A Uerj é o maior legado da educação na Região dos Lagos e vai melhorar ainda mais a assistência à saúde", disse ele, referindo-se ao curso de medicina.E Serginho foi além: "Existem momentos nos quais as divergências políticas precisam ser deixadas de lado para avançarmos na mesma direção, e a direção é pra frente. Sempre lutamos para que Cabo Frio e toda Região do Lagos avance, em todos os aspectos. Por isso a união das forças políticas é importante, independente dos partidos", reforçou o deputado.O ex-reitor da Uerj e candidato a deputado federal pelo PT, disse que é o serviço público se ampliando, uma conquista da população."Quando a gente ocupa um cargo de reitor, temos um compromisso institucional, independentemente das colorações partidárias. E quando o que está em jogo é o interesse da Uerj, eu converso com quem quer que seja. Se a proposta era ampliar e trazer mais serviço público, saúde e educação, qualquer governo vai poder contar comigo para essa empreitada", destacou Lodi.