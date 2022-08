Ao centro, Ministro Luís Roberto Barroso e outras autoridades. - Renata Cristiane

Publicado 22/08/2022 19:06

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, lotou o auditório de um hotel no Braga, em Cabo Frio, nesta segunda-feira (22), durante palestra que ele deu, dentro da 3ª Edição do Programa “Direito e Cidadania nas Escolas”, com o tema “Os Jovens e o Exercício da Cidadania nas Eleições 2022”. Essa foi a primeira vez que um ministro do STF vem à Região dos Lagos.



O presidente do legislativo cabo-friense, vereador Miguel Alencar (União) foi quem intermediou a vinda de Barroso e a Câmara fez transmissão ao vivo da palestra pelas redes sociais.

Cerca de 600 espectadores assistiram a palestra. O público-alvo foi composto basicamente por estudantes de 14 a 17 anos da rede municipal de ensino de Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Apesar do convite ter sido extensivo aos respectivos prefeitos e vereadores, apenas o chefe do executivo cabo-friense, José Bonifácio (PDT) participou e compôs a mesa. Além dele e da secretária de Educação, Elicéa Silveira, 11 dos 17 vereadores, incluindo o presidente, Miguel Alencar, prestigiaram o evento e compuseram a mesa.



Também foram convidados para compor a mesa o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), José Muiños Piñero Filho; o promotor da 2ª Promotoria de Justiça Tutela Coletiva, André Santos Navega e a juíza eleitoral da Comarca de Cabo Frio, Anna Karina Guimarães Francisconi.



Luís Roberto Barroso, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu uma verdadeira aula de cidadania. Tudo o que ele falou serviu não apenas para os jovens que acompanhavam atentos, mas também para toda a ‘velha guarda’. O magistrado abordou desde as fake news, urna eletrônica – transparência e eficiência do equipamento. A democracia e o respeito às individualidades e aos direitos humanos também foram abordadas por Barroso, assim como o aquecimento global e tecnologia.

Em dado momento, um dos monitores que fazia a retransmissão da palestra sofreu tentativa de invasão de algum hacker, o qual tentava defender o presidente Bolsonaro (PL), atacando o principal adversário dele na disputa eleitoral que se aproxima, o ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o ocorrido não atrapalhou o sucesso do evento.



“Não é meu público atual, mas foi um prazer estar aqui e fazer essa palestra”, disse Barroso, rapidamente com O Dia, antes de ir embora.



Miguel Alencar, que foi diretamente a Brasília oficializar o convite ao Ministro, disse que foi um dia histórico.



“A presença do ministro Luís Roberto Barroso nesse momento de defesa da democracia é de grande importância para a cidade de Cabo Frio. Vivemos hoje um dia histórico, uma aula de cidadania e democracia, de reflexão para a juventude acerca dos direitos conquistados historicamente e de todo a condução do processo eleitoral”, celebrou.



O prefeito José Bonifácio comentou não ter registros de visitas anteriores de ministros à Região dos Lagos.



“A presença de um ministro carioca, formado pela UERJ, e que se destaca pela defesa de direitos humanos e da democracia é histórico para Cabo Frio. Ele é um exemplo na defesa dos direitos e o respeito ao resultado das eleições em um sistema consagrado e livre de fraudes”, finalizou.