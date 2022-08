Publicado 17/08/2022 19:21

A Câmara Municipal de Cabo Frio promove na próxima segunda-feira (22), às 9h30, a 3ª Edição do Programa “Direito e Cidadania nas Escolas”. O palestrante será o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que já ocupou o cargo de presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Com o tema “Os Jovens e o Exercício da Cidadania nas Eleições 2022”, a palestra será transmitida pelas redes sociais da Câmara e pela Jovem TV (Canal 8). Foram convidados estudantes da rede municipal de ensino e autoridades dos municípios de Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.



O evento é uma realização da Câmara Municipal de Cabo Frio, com apoio da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso Divulgação

O palestrante



Luís Roberto Barroso é Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Professor Titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Direito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos; Doutor e Livre-Docente pela UERJ; Senior Fellow na Harvard Kennedy School e autor de diversas obras, dentre elas o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.



Programa Direito e Cidadania nas Escolas



Na 1ª edição do programa, a palestra foi ministrada pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e Presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual da Escola da Magistratura – EMERJ, Jose Muiños Piñeiro, que tratou do tema Direito e Cidadania. Na 2ª edição, o Procurador de Justiça e Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Henrique da Cruz Viana esclareceu os alunos sobre as funções e áreas de atuação do Ministério Público.



O Programa Direito e Cidadania nas Escolas foi lançado em novembro de 2021 e tem como objetivo levar aos alunos da rede pública noções básicas de direito e cidadania, propagando o máximo de conhecimento para construir nos jovens o pensamento crítico. Luís Roberto Barroso é Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Professor Titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Direito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos; Doutor e Livre-Docente pela UERJ; Senior Fellow na Harvard Kennedy School e autor de diversas obras, dentre elas o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.Na 1ª edição do programa, a palestra foi ministrada pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e Presidente do Fórum Permanente de Direito Penal e Processual da Escola da Magistratura – EMERJ, Jose Muiños Piñeiro, que tratou do tema Direito e Cidadania. Na 2ª edição, o Procurador de Justiça e Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Henrique da Cruz Viana esclareceu os alunos sobre as funções e áreas de atuação do Ministério Público.O Programa Direito e Cidadania nas Escolas foi lançado em novembro de 2021 e tem como objetivo levar aos alunos da rede pública noções básicas de direito e cidadania, propagando o máximo de conhecimento para construir nos jovens o pensamento crítico.