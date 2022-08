Candidata a deputada estadual Letícia Florêncio (PT) - Renata Cristiane

Publicado 16/08/2022 20:06

A candidata a deputada estadual Letícia Florêncio (PT) foi a convidada do 23º RC Cast, transmitido nesta terça-feira (16). Natural de São João de Meriti, "sou cria da periferia e tenho muito orgulho disso", disse, a professora e bióloga de 36 anos tem um carinho especial pela Região dos Lagos (RL), "sempre vinha para cá nas férias com a família". Antes de chegar para participar do podcast em parceria com O Dia, Letícia fez uma agenda corrida pela RL, onde 'startou' sua campanha. Começou o dia por Rio das Ostras, passou em Tamoios (2º distrito cabo-friense), foi em Búzios, depois Cabo Frio, passando pelo Jardim Esperança antes de chegar à sede do Portal.

Letícia também compõe a executiva estadual do PT e o Coletivo Nacional das mulheres do PT. Convive com a política desde cedo, por conta do pai, que já foi vereador e concorreu a prefeito.

A propósito, essa é a segunda vez que Letícia vai concorrer a uma vaga na Alerj. Antes, tentou em 2018. "Foi um ano muito difícil, pesado, endemonizaram o partido. Esse ano está mais tranquilo, apesar da polarização e do extremismo".

A candidata petista quer lutar por melhores condições para o povo menos favorecido, lembrando de onde veio. Disse que para a Região dos Lagos, caso seja eleita, quer colocar mais políticas públicas eficazes que acabem com problemas que existem desde sempre na região. "A questão da água de qualidade e saneamento é um problema que já havia desde quando eu vinha para cá na infância, não era para ser assim", destacou, completando que a laguna de Araruama também é uma bandeira.

Mas o "direito à cidade" é sua bandeira principal, segundo ela. "Tenho como premissa pensar além da capital, eu sou incansável lutadora para retomar importantes programas sociais, como moradia".

Falou também da falta de representatividade feminina na política: "temos que nos posicionar e ocupar espaços

mesmo que tenhamos homens aliados, não podemos aceitar essa subrepresentação. Algumas questões só serão enfrentadas por quem passa por determinada situação", acrescentou.

Confira a entrevista na íntegra: